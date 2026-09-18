Vlastníma rukama: Kameník Hrdina dokončil v domácích Kyjích křížovou cestu
Kamenické řemeslo poznával Tomáš Hrdina odmalička po boku svého otce. Dnes vede rodinnou firmu, vlastní pískovcový lom a jeho kámen se objevuje na Pražském hradě, Karlštejně a tvoří i památník obětem střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nejnovější realizací kyjského rodáka je křížová cesta, která vznikla nedaleko jeho rodinné firmy. Křížová cesta je první zastávkou reportážní série Vlastníma rukama ve které budeme přinášet zprávy a reportáže ze zajímavých firem a míst, která lidé vylepšili.
Ještě nedávno tu za železničním mostem končila cesta a začínala louka. Nyní krajinou mezi novou obytnou zástavbou v pražských Kyjích a nedalekým hájem prochází čtrnáct pískovcových zastavení. Nová křížová cesta nabízí místo k zastavení v lokalitě, jejíž podobu rychle mění bytová výstavba.
Práce z pískovce
Přibližně dva metry vysoké kamenné stély nesou reliéfy s výjevy poslední cesty Ježíše Krista. Trasa vede od železničního mostu směrem k remízku nedaleko cyklostezky spojující Hloubětín se Satalicemi. V závěrečné části ji doplňuje kamenný kříž a lavičky.
Projekt připravila Praha 14 společně s římskokatolickou farností u kostela svatého Bartoloměje v Kyjích. Finančně jej podpořili také developeři působící v lokalitě, přesná cena ale nebyla zatím zveřejněná.
Kamenný nábytek od rodinného klanu Hrdinových chce téměř každý. Jenomže ne každý na něj má. Není se čemu divit. Pracují s unikátním materiálem, z něhož lze vyrobit obří stůl s grilem nebo celou kuchyni. Zájem mají celebrity i miliardáři. Jejich příběh vyšel v magazínu Newstream CLUB a nyní si jej můžete přečíst v rámci Inventury 2024 byznysového portálu newstream.cz.
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Kamenný nábytek od rodinného klanu Hrdinových chce téměř každý. Jenomže ne každý na něj má. Není se čemu divit. Pracují s unikátním materiálem, z něhož lze vyrobit obří stůl s grilem nebo celou kuchyni. Zájem mají celebrity i miliardáři. Jejich příběh vyšel v magazínu Newstream CLUB a nyní si jej můžete přečíst v rámci Inventury 2024 byznysového portálu newstream.cz.
„Křížová cesta má čtrnáct zastavení, jsme na Praze 14, takže se to spojení úplně nabízelo,“ uvedl kyjský farář Edward Walczyk. Dílo zároveň připomíná 800. výročí vysvěcení románského kostela svatého Bartoloměje.
Zakázka několik kroků od rodinné firmy
Pro Tomáše Hrdinu není křížová cesta jen další zakázkou. V Kyjích žije a v této části Prahy sídlí také jeho společnost Hrdina & České pískovce. Výsledné dílo tak stojí v krajině, kterou důvěrně zná.
Kamenictví má Hrdina v rodině. Řemeslo se učil od svého otce Karla a následně vystudoval kamenickou a sochařskou školu v Hořicích. Vlastní podnik založil v roce 2008. Z malé dílny postupně vybudoval firmu, která dnes pracuje pro soukromé klienty, architekty, restaurátory i veřejné instituce.
Proslavila se především zahradními kuchyněmi z přírodního kamene. Její portfolio je však podstatně širší: zahrnuje stoly, lavice, dlažby, schodiště, fasádní prvky, sochařská díla i zakázky pro památkově chráněné objekty.
Pískovec pro Pražský hrad, Karlštejn i filozofickou fakultu
Kámen použitý při stavbě křížové cesty pochází z Hrdinova lomu Vyhnánov u Kohoutova nedaleko Dvora Králové nad Labem. Zdejší jemnozrnný pískovec se vyznačuje vysokým podílem křemene, pevností, nízkou nasákavostí a odolností vůči mrazu. Firma díky vlastnímu lomu kontroluje celý proces od výběru bloku přes opracování až po osazení hotového prvku.
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Vyhnánovský pískovec se uplatnil také při rekonstrukci Nového proboštství na Pražském hradě, která byla dokončena v roce 2023. Šlo o první rozsáhlý stavební zásah v hradním areálu po více než sedmdesáti letech. Firma dodávala materiál rovněž pro opravy katedrály svatého Víta, hradu Karlštejn, barokního areálu Kuks nebo zámku v Litomyšli.
Jednou z nejcitlivějších zakázek se stal pamětní kámen před budovou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha. Připomíná oběti tragické střelby z prosince 2023. Přibližně dva a půl metru vysoký, jen minimálně opracovaný pískovcový blok vybral sochař Vojtěch Adamec přímo ve Vyhnánově. Hrdinova firma zajistila kámen a podílela se na technické a kamenické části realizace.
„Kámen z našeho lomu byl pro toto místo vybrán s pokorou. Ne proto, že by měl reprezentovat naši práci, ale proto, že dokáže nést ticho, paměť a důstojnost,“ uvedl Tomáš Hrdina.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.