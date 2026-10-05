Devět mostů nad sebou. Ostravská Černá kostka roste, dostane i levitující schodiště
Zvenčí kostka, uvnitř konstrukce připomínající devět mostů nad sebou. Nová ostravská knihovna roste do výšky a stavbaře zaměstnává neobvyklým technickým řešením. Černá kostka nabídne prostor pro téměř milion knih, kreativní dílnu i experimentální kino. Její provoz pomůže řídit umělá inteligence.
Stavbaři v Ostravě právě betonují druhé z devíti nadzemních podlaží Černé kostky, budoucího sídla Moravskoslezské vědecké knihovny. V dokončených nižších patrech už odstranili dočasné podpěry a odkryli nezvykle otevřený prostor bez sloupů. Budova s půdorysem 36 krát 36 metrů totiž využívá konstrukční postupy známé především z výstavby mostů. V konečné podobě bude připomínat devět mostních konstrukcí poskládaných nad sebou.
Betonáž ostravské technické knihovny
Celou budovu nesou tři mohutná jádra
Místo obvyklé soustavy sloupů podpírají nadzemní část budovy tři mohutná železobetonová jádra umístěná mimo střed půdorysu. Z nich jsou pomocí předpjatých konstrukcí vynášena jednotlivá podlaží. Předpínání pomáhá betonu odolávat tahovému napětí a vzniku trhlin. V Černé kostce se přitom používá u vodorovných i svislých konstrukcí, což umožní vytvořit velkorysé prostory téměř bez svislých nosných prvků. Naprostá většina konstrukcí vzniká betonováním přímo na stavbě, prefabrikátů je minimum.
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„Předpínání se běžně využívá při výstavbě mostů, v pozemním stavitelství jsem se s ním v takovém rozsahu dosud nesetkal. Časově a technologicky je to nesmírně náročné, protože musíme postupovat prut po prutu a trám po trámu a před předpínáním vždy čekat na předepsaný náběh pevnosti,“ vysvětluje stavbyvedoucí Metrostavu CZ Miroslav Socha. Jeho tým proto s odborníky z VUT a VŠB hledal možnosti, jak práce urychlit. „Závěr byl takový, že přes určitý limit už nás fyzika nepustí,“ dodává.
Schodiště bude „levitovat“, fasáda viset ze střechy
Neobvyklé řešení vyžaduje betony s vyšší pevností, použití plastifikátorů i silné vyztužení. Zvlášť náročná bude realizace „levitujícího schodiště“, další předpínané konstrukce, pro kterou stavbaři použijí beton s pevností přes 70 megapascalů. Technické výzvy ale neskončí ani s dokončením hrubé stavby.
Předsazená kovová fasáda, která bude budovu stínit, totiž nebude ukotvena k obvodovým stěnám. Viset má ze čtyřmetrové střešní atiky. Jde o konstrukční prototyp, jehož řešení už nyní zaměstnává odborníky při diskusích a výpočtech.
Téměř milion knih, kino i kreativní dílna
Černá kostka má rozšířit dosavadní služby Moravskoslezské vědecké knihovny o nové technologie, studijní zázemí a vzdělávací i komunitní program. „Vznikne moderní knihovna – centrum digitalizace, vědy a inovací, kde lidé najdou kromě knih a odborných pramenů i špičkové technologie, zázemí pro vlastní tvorbu i prostor pro přednášky, workshopy a další setkávání,“ říká Andrej Harmečko, ředitel krajské příspěvkové organizace Černá kostka.
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Déšť provázel slavnostní otevření, pozornost ale patřila tomu, co se skrývá pod střechou. Průmyslový palác na pražském Výstavišti má za sebou více než čtyři a půl roku náročných stavebních prací. Vyhořelé křídlo znovu stojí, nad střední halou se skví svatováclavská koruna a zrestaurovaný strop ukazuje umění dávných řemeslníků. Obnova za zhruba tři miliardy korun vrátila památce řadu původních detailů. A také možnost znovu hostit výstavy a veletrhy a další velké akce.
V celkem jedenácti podlažích bude místo pro knihovní fond čítající téměř milion svazků, dvě desítky individuálních a skupinových studoven i experimentální kino. Součástí budovy budou také coworkingové zázemí, kreativní dílna, specializované pracoviště pro digitalizaci, zasedací prostory a kanceláře. Nabídku doplní kavárna a podzemní parkoviště.
Teplotu a světla přizpůsobí umělá inteligence
Energetické řešení budovy propojí 68 geotermálních vrtů, kaskádu tepelných čerpadel a fotovoltaiku. Součinnost technologií zajistí inteligentní řídicí systém, který bude pomocí kamer a umělé inteligence sledovat obsazenost jednotlivých částí knihovny. Podle toho, kde se právě nachází nejvíce lidí, automaticky upraví teplotu, větrání či osvětlení.
Černou kostku staví pro Moravskoslezský kraj sdružení společností Metrostav CZ a OHLA ŽS podle návrhu studia Kuba & Pilař architekti. Staveniště převzalo v dubnu 2025. Projekt patří mezi klíčové transformační investice kraje a vzniká s podporou Operačního programu Spravedlivá transformace, který řídí ministerstvo životního prostředí. Zbývající náklady pokryjí Moravskoslezský kraj a částečně také město Ostrava.
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