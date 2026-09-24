Po 18 letech je Průmyslový palác znovu celý. Rekonstrukce spolkla tři miliardy
Déšť provázel slavnostní otevření, pozornost ale patřila tomu, co se skrývá pod střechou. Průmyslový palác na pražském Výstavišti má za sebou více než čtyři a půl roku náročných stavebních prací. Vyhořelé křídlo znovu stojí, nad střední halou se skví svatováclavská koruna a zrestaurovaný strop ukazuje umění dávných řemeslníků. Obnova za zhruba tři miliardy korun vrátila památce řadu původních detailů. A také možnost znovu hostit výstavy a veletrhy a další velké akce.
Za obnovenými fasádami a opravenými sály se skrývají roky práce i překvapení, která stavbařům připravila historická konstrukce. Proměna je patrná už zvenčí. Zmizela někdejší žlutá fasáda, kterou vystřídala světle béžová. Palác se tak barevností přiblížil podobě z roku 1891, kdy vznikl pro Jubilejní zemskou výstavu. Ještě výš, na vrcholu hodinové věže, se vrátil jeden z jeho nejvýraznějších symbolů.
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„Když se podíváme na střední halu nahoru, tak tam uvidíme svatováclavskou korunu, která tam nebyla od roku 1949, kdy ji komunisti nahradili rudou hvězdou,“ upozorňuje pražský radní Adam Zábranský (Piráti).
Dvě křídla, dva různé dojmy
Uvnitř paláce se potkávají dvě kapitoly jeho historie. V dostavěném levém křídle zůstává odhalená nosná ocelová konstrukce a nahoře jsou vidět okna. Prostor doplňují industriální podlahy. Pravé křídlo má jiný charakter: zachovalo si dřevěnou Smetanovu vestavbu z padesátých let, kterou stavbaři kompletně opravili.
Na věži je znovu svatováclavská koruna, do oken se vrátily restaurované vitráže a místo vyhořelého křídla stojí jeho replika. Průmyslový palác na pražském Výstavišti se po čtyřech a půl letech obnovy připravuje na návrat návštěvníků. Rekonstrukce podle letošního odhadu vyjde na 3,3 miliardy korun bez daně. Na přelomu září a října si lidé budou moci prohlédnout, co se za tuto částku změnilo.
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Na věži je znovu svatováclavská koruna, do oken se vrátily restaurované vitráže a místo vyhořelého křídla stojí jeho replika. Průmyslový palác na pražském Výstavišti se po čtyřech a půl letech obnovy připravuje na návrat návštěvníků. Rekonstrukce podle letošního odhadu vyjde na 3,3 miliardy korun bez daně. Na přelomu září a října si lidé budou moci prohlédnout, co se za tuto částku změnilo.
„V levém křídle jsme se vrátili k původní podobě, jsou tam odkryté ocelové konstrukce, nahoře jsou vidět okna. Dělá to jiný dojem,“ popisuje Zábranský.
Právě levé křídlo bylo nejviditelnější připomínkou katastrofy z října 2008. Tehdy ho zničil požár, který vznikl od věcí zapomenutých na zapnutém elektrickém vařiči. Viníka se nepodařilo vypátrat.
Nová ocelová konstrukce vychází z historického řešení protějšího křídla a zachovává jeho proporce i vzhled. Pod ní však přibylo něco, co původní palác neměl: suterén s technickým a návštěvnickým zázemím a sklady.
Strop rozebraný na 1232 prken
Ve střední hale stojí za to zvednout hlavu. Malovaný dřevěný strop byl jedním z nejnáročnějších restaurátorských úkolů celé obnovy. Zabírá 2737 metrů čtverečních a tvoří ho 1232 prken uspořádaných do 77 polí.
Každé prkno dostalo při demontáži označení, aby se mohlo vrátit přesně tam, kam patří. Na obnově spolupracovali restaurátoři, malíři a truhláři. Výsledná podoba tak stojí na tisících jednotlivých úkonů, jejichž smyslem bylo zachovat původní dílo.
Koncem září se po čtyřleté rekonstrukci znovu otevře Průmyslový palác, na holešovické Výstaviště se tak vrátí i velké akce. Svůj provoz od příští sezony naopak ukončí malá sportovní hala, která se dostala na hranu životnosti a nyní bude čekat na rekonstrukci. Jak upozorňuje předseda představenstva Tomáš Hübl, Výstaviště na ni nejprve musí sehnat potřebné prostředky.
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Koncem září se po čtyřleté rekonstrukci znovu otevře Průmyslový palác, na holešovické Výstaviště se tak vrátí i velké akce. Svůj provoz od příští sezony naopak ukončí malá sportovní hala, která se dostala na hranu životnosti a nyní bude čekat na rekonstrukci. Jak upozorňuje předseda představenstva Tomáš Hübl, Výstaviště na ni nejprve musí sehnat potřebné prostředky.
Do paláce se vracely také další ztracené detaily: atiky, hrotnice či erby. Zvláštní příběh má obnovená oválná vitráž na bočním průčelí levého křídla. Původní dílo s motivem Orba a lov podle předlohy Mikoláše Alše zničil požár. Jeho přesnou podobu přitom město neznalo.
Pomohla až veřejná výzva. Díky ní se podařilo získat fotografii, která umožnila ztracenou podobu vitráže zjistit a dílo obnovit.
Co skrývaly podlahy
Za slavnostním otevřením je i méně viditelná část příběhu. Rekonstrukce začala na počátku roku 2022 a podle původního plánu měla skončit už loni. Jakmile však stavbaři odkryli základy, podlahy a podhledy pravého křídla, ukázalo se, že památka je v horším stavu, než se předpokládalo.
Sítě pod pravým křídlem byly dle Zábranského ve zbídačeném stavu a musely se celé předělat. Posílit bylo nutné také konstrukce nesoucí Smetanovu vestavbu. Nálezy přinesly další práci, zdržení i vyšší účet.
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Původně vysoutěžená cena 2,6 miliardy korun nakonec vzrostla přibližně o 400 milionů. Rekonstrukci provedlo konsorcium společností Metrostav CZ, Syner a Avers.
Dočasná stavba, která přežila celé epochy
Dnešní náročná obnova má pozoruhodný historický protějšek. Když palác podle návrhu architekta Bedřicha Münzbergera vznikal, postavilo ho podle dobových záznamů 450 dělníků za deset měsíců. A to přesto, že Výstaviště během prací zasáhla povodeň i kruté mrazy.
Budova byla na svou dobu technickou novinkou. Poprvé v českých zemích se zde uplatnila architektura se železnou montovanou konstrukcí. Původně přitom měla sloužit jen dočasně.
Nakonec přečkala proměny režimů i vlastního poslání. V letech 1952 až 1954 nechala komunistická vláda hlavní halu přestavět na společenský a taneční sál. Z Průmyslového paláce se stal Sjezdový palác, součást tehdejšího Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. Dnešní návštěvník může stopy těchto proměn číst přímo v jeho interiérech.
První přijde Designblok
O obnovený palác se bude starat městská společnost Výstaviště Praha. První plánovanou akcí je na začátku října festival Designblok. Poté má budova sloužit výstavám, veletrhům a dalším událostem; běžně volně přístupná nebude.
Zájemci si ji mohou prohlédnout při komentovaných prohlídkách od pátku do 11. října. Všechny vypsané termíny už jsou vyprodané, v plánu jsou další.
Vychází jarní Realitní CLUB
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