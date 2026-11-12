Hypotéky táhnou ČSOB. Banka vydělala za devět měsíců téměř 16 miliard
ČSOB za první tři čtvrtletí letošního roku vydělala 15,9 miliardy korun, meziročně o osm procent více. Růst podpořily úvěry na bydlení i financování firem, zatímco objem klientských vkladů rostl pomaleji. Banka zároveň hlásí výrazný nárůst nových hypoték a úvěrů ze stavebního spoření.
Bankovní skupina ČSOB za první tři čtvrtletí letošního roku zvýšila čistý zisk meziročně o osm procent na 15,9 miliardy korun. Provozní výnosy vzrostly rovněž o osm procent na 39 miliard korun, provozní náklady se zvýšily o šest procent na 19 miliard. Objem úvěrů stoupl o devět procent na 1,133 bilionu korun, zatímco klientské vklady vzrostly o dvě procenta na 1,332 bilionu korun.
„Skupina ČSOB nadále významně přispívá k růstu české ekonomiky a její potřebné transformaci směrem k vyšší konkurenceschopnosti a energetické soběstačnosti,“ uvedl generální ředitel ČSOB Aleš Blažek. Firemní úvěry podle něj směřovaly především do energeticky úsporných řešení a vyspělých technologií. Více než polovina nových hypoték financovala energeticky efektivnější bydlení, stejně jako v případě bydlení pro mladé.
Ještě nedávno ostuda čtvrti, brzy adresa, na které se budou prodávat byty za miliony. Pražská Libuš se připravuje na příchod metra D a developeři už obsazují pozice. Společnosti JRD a RSJ spouštějí prodej 236 bytů v projektu Déčko Libuš, který vyroste na místě zdevastovaného garážového domu. Nejlevnější jednotky začínají na 6,2 milionu korun.
Z pražské ostudy bydlení za miliony. Libuš mění tvář, developeři sázejí na metro D
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Hypotéky rostou dvouciferným tempem
Objem úvěrů na bydlení vzrostl o osm procent na 620 miliard korun a úvěry firmám a podnikatelům rovněž o osm procent na 446 miliard. Klienti ČSOB si za devět měsíců sjednali nové hypotéky za 88 miliard korun, meziročně o 23 procent více. Nové úvěry ze stavebního spoření dosáhly 21 miliard korun, což znamenalo růst o 47 procent. Celkové nové financování bydlení tak vzrostlo o 27 procent.
ČSOB se zároveň zapojuje do financování nové bytové výstavby. V září začala výstavba 280 družstevních bytů v projektu Kamenný vrch II v Brně, na který banka poskytne 1,71 miliardy korun. Podle Blažka jde o dosud největší projekt družstevního bydlení financovaný ČSOB.
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Ještě nedávno se čtyřprocentní úrok na spořicím účtu vyjímal. Teď už bankám přestává stačit. Podzim přinesl další přepisování sazebníků, čtyřprocentních nabídek přibývá a nejvyšší úročení už dosahuje dokonce 5,2 procenta ročně. Banky přitom o úspory klientů svádějí stále ostřejší boj. Kde vám v listopadu dají nejvíc a jaké háčky se za lákavými úroky skrývají?
Přibyli klienti i uživatelé mobilního bankovnictví
Počet aktivních klientů skupiny se ke konci září meziročně zvýšil o 64 tisíc na zhruba 4,33 milionu. Mobilní bankovnictví ČSOB Smart využívalo 1,7 milionu aktivních uživatelů, o sedm procent více než před rokem. Jejich podíl na všech aktivních digitálních klientech dosáhl 87 procent.
Do skupiny ČSOB patří mimo jiné ČSOB Pojišťovna, ČSOB Hypoteční banka, ČSOB Stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. Skupina je součástí belgické KBC.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.