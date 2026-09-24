Brno staví levnější byty. Metr vyjde na 108 tisíc
Brno zkouší cestu ven z drahého bydlení. Na Kamenném vrchu vznikne 353 bytů, z toho 280 družstevních. Jejich předpokládaná nákladová cena má být necelých 108 tisíc korun za metr čtvereční, zatímco běžné novostavby se ve městě podle ČSOB nabízejí v průměru za téměř 149 tisíc.
Rozdíl více než 40 tisíc korun na metru čtverečním. Právě ten je nejzajímavějším číslem nového projektu Kamenný vrch II, jehož výstavba se nyní v Brně rozbíhá. Celkem má v lokalitě vyrůst 24 bytových domů s 353 byty. Z toho 280 bude družstevních, 54 bytů si Brno ponechá pro nájemní bydlení a dalších 19 bude patřit městské části Brno-Nový Lískovec.
Projekt tak patří k největším pokusům posledních let, jak vedle klasické developerské výstavby a městských nájemních bytů dostat na trh také dostupnější družstevní bydlení.
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Novostavba za 149 tisíc, družstevní metr za 108
Ceny nového bydlení v Brně patří k nejvyšším v Česku. Podle údajů ČSOB už průměrná nabídková cena novostaveb ve městě atakuje 149 tisíc korun za metr čtvereční. U družstevních bytů na Kamenném vrchu se nyní počítá s nákladovou cenou necelých 108 tisíc korun za metr.
U šedesátimetrového bytu by tak čistě matematicky rozdíl proti uvedené průměrné nabídkové ceně novostaveb přesahoval 2,4 milionu korun. Nejde však o klasické srovnání dvou prodejních cen – u družstevního modelu si člověk nekupuje byt přímo do osobního vlastnictví.
I přes neustálý růst cen bytů, domů i pozemků Češi své plány na pořízení vlastního bydlení nevzdávají. Do pěti let si chce vlastní střechu nad hlavou pořídit zhruba 1,4 milionu lidí.
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I přes neustálý růst cen bytů, domů i pozemků Češi své plány na pořízení vlastního bydlení nevzdávají. Do pěti let si chce vlastní střechu nad hlavou pořídit zhruba 1,4 milionu lidí.
Právě v tom spočívá jeho podstata. Výstavbu financuje družstvo a jeho členové se na nákladech podílejí vstupním vkladem a následnými splátkami. Nemusejí tak financovat celou hodnotu nemovitosti vlastní hypotékou.
„Dostupnost bydlení nevyřeší jediný produkt ani jeden typ výstavby. Potřebujeme rozšiřovat možnosti, jak se lidé k bydlení mohou dostat, a družstevní model je jednou z nich,“ říká expertka ČSOB na dostupné bydlení Martina Sieber.
Stovky bytů místo jednoho domu
Rozsahem jde o projekt, který se od většiny současné družstevní výstavby výrazně liší. Nejde o jeden bytový dům, ale o celou novou obytnou lokalitu. Družstevních má být 280 bytů, dalších 73 zůstane ve veřejném sektoru.
Tři domy s 54 byty si ponechá přímo město Brno pro nájemní bydlení. Jeden dům s 19 byty bude financovat a spravovat městská část Brno-Nový Lískovec.
„Kamenný vrch ukazuje, že kombinace aktivní role města, družstevního modelu a dobře nastaveného bankovního financování může fungovat i ve velkém měřítku,“ uvedl generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek.
Družstevní byty mají v České republice mnohaletou tradici a v posledních letech zažívají renesanci. Do těchto obvykle panelových bytů se zřejmě pro jejich nižší pořizovací cenu stěhuje řada mladých rodin. a upřednostňuje tak družstevní formu vlastnictví před jinou. Jedním z důvodů může být například nižší pořizovací cena. Pokud ale kupující nemají k dispozici hotovost a musí nový byt financovat úvěrem, mohou narazit na problém. Hypotéka na družstevní nemovitost má totiž svá specifika.
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Družstevní byty mají v České republice mnohaletou tradici a v posledních letech zažívají renesanci. Do těchto obvykle panelových bytů se zřejmě pro jejich nižší pořizovací cenu stěhuje řada mladých rodin. a upřednostňuje tak družstevní formu vlastnictví před jinou. Jedním z důvodů může být například nižší pořizovací cena. Pokud ale kupující nemají k dispozici hotovost a musí nový byt financovat úvěrem, mohou narazit na problém. Hypotéka na družstevní nemovitost má totiž svá specifika.
Projekt vyjde na více než dvě miliardy
Celková investice do lokality má přesáhnout 2,2 miliardy korun. Výstavbu zajistí sdružení Strabag + Syner pro Kamenný vrch II, které uspělo ve veřejné zakázce s nabídkou 2,099 miliardy korun bez DPH.
ČSOB poskytne bytovému družstvu na 280 bytů úvěr ve výši 1,71 miliardy korun. Zbývající část družstevní výstavby mají pokrýt akontace budoucích družstevníků. Úvěrovou smlouvu schválilo v září zastupitelstvo města Brna.
Stavba by měla být podle současného harmonogramu hotová do roku 2030.
Test, zda družstevní bydlení dokáže konkurovat trhu
Kamenný vrch bude zároveň praktickým testem toho, zda lze družstevní výstavbu ve větším měřítku využít jako alternativu k rychle zdražujícím novostavbám. Projekt na Kamenném vrchu může ukázat, že družstevní bydlení není jen návratem ke starému modelu, ale jednou z cest, jak ve velkých městech dostat na trh stovky bytů za cenu pod běžnou nabídkou novostaveb.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
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