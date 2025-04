Hotovo. Tykač dokončil nákup oceláren v Británii a Skandinávii

Společnost Sev.en Global Investments (GI), která patří do české energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, dokončila nákup oceláren ve Velké Británii a ve Skandinávii od španělské firmy Celsa. Ocelárny mají dohromady výrobní kapacitu dva miliony tun ocelářských produktů ročně. Hodnota transakce není známa.

Sev.en Global Investments o chystaném nákupu oceláren od společnosti Celsa informovala loni v listopadu, nyní akvizici formálně dokončila. Získala tím plný podíl ve společnostech Celsa Steel UK a Celsa Nordic, které přejmenovala na 7 Steel UK a 7 Steen Nordic, oznámila Tykačova firma.

Skupina uvedla, že akvizicí se začala zaměřovat na výrobu oceli recyklací ocelového šrotu v elektrických obloukových pecích. Finální ocelové produkty podle Sev.en GI zahrnují výztužové tyče, profily, pletivo a dráty, které jsou využívány ve stavebnictví, ale i ocelové části pro konstrukce lodí, kolejí či větrných elektráren. Koupí zároveň zdvojnásobila počet svých zaměstnanců na více než 5700.

Ocel jako perspektivní investice

„Chceme přinášet slibné obchodní strategie a vybudovat si tak silnou tržní pozici, zároveň jsme připraveni podpořit další udržitelné inovace a růst. Věřím, že ocel je dlouhodobě perspektivní investicí a 7 Steel bude připravena na nové příležitosti, ale i budoucí výzvy,“ uvedl výkonný ředitel Sev.en GI Alan Svoboda.

Skupina Sev.en Global Investments od roku 2022 řídí všechny zahraniční investice Sev.en Group. Kromě tradiční energetiky a těžby se zaměřuje i na další odvětví, jako například ocelářství, petrochemickou výrobu a další průmyslové sektory.

Tykač podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, ale také v realitách a financích. Patří k nejbohatším Čechům, podle loňského žebříčku české mutace časopisu Forbes mu s majetkem 174 miliard korun patří čtvrté místo.

Ovládá zejména druhého největšího výrobce elektřiny v ČR Sev.en Energy, do které patří severočeské hnědouhelné doly Vršany a ČSA, elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárny ve Zlíně a v Kladně. Prostřednictvím dalších firem skupuje Tykač akcie, například Monety nebo ČEZ. Angažuje se i v zahraničí. Předloni se stal majitelem fotbalové Slavie Praha.