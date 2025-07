Tykač plánuje stavbu bateriových úložišť, budou patřit k největším v Evropě

Skupina Sev.en Česká energie Pavla Tykače plánuje ve Chvaleticích na Pardubicku a v Kladně vybudovat velká bateriová úložiště elektřiny. Svou kapacitou několikanásobně předčí dosud spuštěná tuzemská zařízení a snesou srovnání s obdobnými největšími zařízeními v Evropě. Náklady převýší miliardu korun, uvedla firma.

Největší české bateriové úložiště s výkonem 100 megawattů (MW) a kapacitou 200 megawatthodin (MWh) vyroste v areálu Elektrárny Chvaletice. Pokud nepřijdou neočekávané komplikace a skupina získá pro oba projekty stavební povolení, se zprovozněním obou úložišť počítá v průběhu příštího roku.

Výhodou při výstavbě zařízení pro akumulaci elektřiny je současná síťová infrastruktura v obou lokalitách a její dobrý technický stav. Areál Teplárny Kladno disponuje i plně vybavenou rozvodnou. V Elektrárně Chvaletice bude ještě nutné vybudovat rozhraní pro vyvedení výkonu, což posune uvedení baterie do provozu až do druhé poloviny příštího roku.

„Obě baterie chceme provozovat částečně v rámci služeb výkonové rovnováhy a částečně na spotovém trhu. Budou tedy stabilizovat jak momentální výkyvy v síti, tak i vyrovnávat typický solární profil. Co se týče nákladů, chvaletické úložiště si vyžádá o něco vyšší investici, a to nejen kvůli velkorysejším parametrům, ale také kvůli potřebě dobudovat infrastrukturu. Dohromady se bavíme o částce přesahující miliardu korun,“ uvedl vedoucí transformačních projektů skupiny Sev.en Česká energie Pavel Farkač.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v plném provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. V roce 2022 elektrárna vydělala přes miliardu korun, v roce 2023 skončila se ztrátou 492 milionů korun. Loňské výsledky zatím nejsou známé.

Teplárna Kladno je jedním z velkých českých kogeneračních zdrojů na výrobu elektřiny a tepla. Útlum uhlí pro bloky s výkonem 524 MWe a možností spoluspalovat biomasu znamená v budoucnu zásadní přestavbu nebo ukončení provozu. V současné době ještě uhelné bloky doplňují dvě flexibilní plynové turbíny, které díky dieselagregátu jsou schopné po výpadku proudu zcela autonomního startu i bez podání napětí z vodní elektrárny.

