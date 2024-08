Tykač navýší podíl ve vietnamské uhelné elektrárně Mong Duong 2, získá většinu

Společnost Sev.en Global Investments (GI), která patří do české energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, koupí od China Investment Corporation dalších 19 procent podílu v uhelné elektrárně Mong Duong 2 ve Vietnamu.

Už dříve firma získala 51 procent, loni nadpoloviční podíl odkoupila od americké společnosti The AES Corporation. Nově tak bude mít ve vietnamské elektrárně 70procentní většinu. Transakci ještě budou schvalovat vietnamské úřady, uvedla Sev.en Global Investments. Hodnotu transakce neuvedla.

Sev.en Global Investments si od navýšení podílu slibuje silnější mandát v elektrárně, která je podle firmy zcela klíčová pro dodávky elektřiny do metropolitní oblasti Hanoje. „Po nezbytných schvalovacích procesech bude tahle akvizice největší evropskou investicí do vietnamského energetického sektoru,“ řekl generální ředitel Sev.en Global Investments Alan Svoboda.

Strategická elektrárna

Mong Duong 2 je uhelnou elektrárnou na severu Vietnamu, která je strategickým dodavatelem elektřiny do Hanoje a severní části země. Celkovým výkonem 1,2 gigawattu je větší než největší tuzemská uhelná elektrárna v Počeradech, jejíž výkon dosahuje jednoho gigawattu. Zprovozněna byla Mong Duong 2 v roce 2015.

Skupina Sev.en Global Investments od předloňského roku řídí všechny dosud realizované zahraniční investice Sev.en Group. Kromě tradiční energetiky a těžby se zaměřuje i na další odvětví, jako například ocelářství, petrochemickou výrobu a další průmyslové sektory.

Tykač podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, ale také v realitách a financích. Patří k nejbohatším Čechům, podle české mutace časopisu Forbes mu s majetkem 183,3 miliardy korun patří čtvrté místo. Ovládá zejména druhého největšího výrobce elektřiny v ČR Sev.en Energy, do které patří severočeské hnědouhelné doly Vršany a ČSA, elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárny ve Zlíně a v Kladně. Prostřednictvím dalších firem skupuje Tykač akcie, například Monety nebo ČEZ. Angažuje se i v zahraničí. Před loňskými Vánoci se stal majitelem fotbalové Slavie Praha.