Tykač nakupuje ve Vietnamu. Skupina Sev.en chce podíl v tamní uhelné elektrárně

Americká energetická společnost AES Corp. jedná o prodeji svého podílu 51 procent v jedné z největších uhelných elektráren ve Vietnamu s investiční společností Sev.en Global Investment, která patří do české energetické skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače. Uvedla to dnes agentura Reuters s odvoláním na dva informované zdroje. Není jasné, zda AES jedná i s dalšími potenciálními kupci.

AES se hodlá do konce roku 2025 zbavit svých uhelných aktivit. Druhým největším akcionářem elektrárny Mong Duong 2 je jihokorejská energetická firmy Posco International, která podle Reuters rovněž uvažuje, že by se svého podílu 30 procent zbavila.

Zbývajících 19 procent v elektrárně vlastní čínský státní investiční fond China Investment Corporation (CIC). Ten podle jednoho ze zdrojů zvažuje prodej svého podílu za podmínek dohodnutých AES.

Firma AES se na dotaz agentury Reuters k informacím nevyjádřila. Sev.en se odmítla vyjádřit.

Zdroje neuvedly, jakou hodnotu by podíl AES mohl mít. Když se firma Posco v roce 2021 pokoušela prodat svůj podíl 30 procent, byl oceněn na 185 milionů dolarů (4,2 miliardy korun). Z transakce ale nakonec sešlo.

AES je jedním z největších amerických investorů ve Vietnamu, angažuje se zde převážně v oblasti uhelné energetiky. Plánuje ve Vietnamu vybudovat terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG) a paroplynovou elektrárnu.

Sev.en se dlouhodobě zaměřuje na odvětví uhlí a dalších fosilních paliv, protože ceny těchto aktiv klesají v souvislosti s celosvětovým trendem jejich postupného vyřazování. „Bezpochyby to jednou skončí, ale v tuto chvíli jsou v tomto odvětví příležitosti,“ řekl Tykač v květnu agentuře Reuters. Podle dubnového žebříčku časopisu Forbes je Tykač čtvrtým nejbohatším Čechem s majetkem osm miliard dolarů (180,5 miliardy korun).