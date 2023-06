Historický milník pro Škodu Group. Podepsala rekordní zakázku v Egyptě

Škoda Group podepsala svůj dosud největší kontrakt, jehož hodnota přesáhne jednu miliardu eur, což je v přepočtu přes 24 miliard korun. Jde o modernizaci a údržbu nejméně 280 lokomotiv pro Egyptské státní dráhy ENR, uvedl mluvčí Škody Group Jan Švehla.

Reklama

Zakázka se skládá ze dvou smluv. První zajišťuje modernizaci a údržbu lokomotiv v následujících devíti letech, druhá servis až na 15 let. „Většina prací bude prováděna přímo v Egyptě," uvedl mluvčí.

Lákávý Blízký východ a Afrika

„Pro Škodu Group představuje historický milník. Cílem je využít naše schopnosti a zkušenosti pro budování trvalých vztahů, a dlouhodobě se tak podílet na zvyšování kvality železničního sektoru na Blízkém východě a v Africe," řekl předseda představenstva a generální ředitel Škody Group Didier Pfleger. Skupina loni utržila 18,2 miliardy korun a její provozní zisk EBITDA (před úroky, daněmi a odpisy) činil 1,2 miliardy korun.

Škoda Group loni zvýšila provozní zisk o víc než pětinu. Přibývají kontrakty na zahraničních trzích Zprávy z firem Škoda Group, přední evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, zvýšila meziročně provozní zisk EBITDA (před úroky, daněmi a odpisy) o 22 procent na loňských 50,2 milionu eur, tedy v přepočtu přes 1,194 miliardy korun. Tržby strojírenské skupiny vzrostly o 26 procent na 763,7 milionu eur, v přepočtu přes 18,168 miliardy korun. ČTK Přečíst článek

Na počátku projektu budou ve výrobním a servisním závodě Škoda Group v Šumperku modernizovány dva prototypy lokomotiv, zbývající pak přímo v Egyptě. „Skupina poskytne na svých pracovištích školení při realizaci prototypů. Egyptské pracovníky vybavíme odbornými znalostmi, aby mohli provádět práce na lokomotivách podle evropských standardů. Při jejich výběru a školení bude Škoda spolupracovat s obchodním partnerem v Egyptě," řekl Švehla. Podle něj tyto velké zakázky podtrhují zaměření Škody na poskytování modernizace a servisu po celou dobu životnosti vozidel.

Patnáctiletý full-servis

Podle senior viceprezidenta Škody Group pro servis Marka Herbsta nabídne plzeňská strojírenská skupina egyptským drahám i cestujícím spolehlivost, dostupnost a bezpečnost lokomotiv. V následujících devíti letech dodá do Egypta nejméně 280 zmodernizovaných a opravených strojů s prodlouženou životností o dalších 15 až 20 let.

Škoda Group a italský Tesmec Rail uzavřely kontrakt na modernizaci železnic Zprávy z firem Škoda Group, přední středoevropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, zahájila strategickou technologickou spolupráci s italskou společností Tesmec Rail ze skupiny Tesmec, významným hráčem na poli infrastrukturních technologií a vozidel na údržbu tratí a jejich diagnostiku. Škodovka dodá do Itálie v letech 2024 až 2028 celkem 44 sad dílů pro železniční vozy. ČTK Přečíst článek

„A budeme pro ně zajišťovat až patnáctiletý full-servis. Jsme přesvědčeni, že tento servis je pro naše zákazníky nejefektivnějším způsobem kvalitní péče a údržby celé flotily vozidel," řekl. Egyptské lokomotivy projdou podle Herbsta zásadní revizí a obměnou komponent, generální obnovou pak pohony a pneumatické části. Brzdovou soustavu a elektrické rozvody čeká komplexní modernizace. Promění se i kabina strojvedoucího, v níž bude nový řídicí pult. Dojde i ke kontrole a úpravám systému nadřazeného řízení TCMS a na závěr projdou stroje významnou designovou přestavbou, řekl.

Škoda Group poskytuje servis pro vlastní produkty i pro vozy ostatních výrobců. Servisní služby zajišťuje podle Herbsta přes 1500 zaměstnanců. Kromě egyptských lokomotiv nově zajistí třeba 30letý servis pro jednopodlažní elektrické jednotky Moravia. V zahraničí si servis objednaly mimo jiné finské město Tampere, italská ARST Sardegna a turecký Estram Eskisehir, v ČR pražský dopravní podnik pro dvě linky metra a Plzeň, kde se skupina stará o opravy a údržbu celého vozového parku MHD.

České trolejbusy se vracejí do litevského Vilniusu. Škoda Group vyhrála miliardovou zakázku Zprávy z firem Plzeňská Škoda Group dodá v letech 2024 až 2025 celkem 91 trolejbusů za 1,3 miliardy korun do litevského Vilniusu. Smlouva s dopravcem Vilniaus viešasis transportas (VVT) zahrnuje dodávku nízkopodlažních dvanáctimetrových vozidel Škoda 32 Tr. Součástí je také kontrakt na dodávky náhradních dílů pro pravidelnou údržbu na prvních pět let provozu. ČTK Přečíst článek