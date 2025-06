Plzeňské Škodě se nebývale daří. Co všechno vyrábí?

Škoda Group, přední evropský výrobce vozidel pro železniční a městskou bezemisní mobilitu, v roce 2024 vyrobil 432 nových vozidel – od tramvají a trolejbusů až po vlaky a vlakové vozy. Strojírenská firma vyrábí pro České dráhy i řadu zahraničních subjektů.

Škoda Group v loňském roce výrazně zlepšila své hospodářské výsledky a ekonomické ukazatele. Objem nových zakázek vzrostl o 74 procent na 1,7 miliardy eur (43 miliardy korun), provozní zisk EBITDA se meziročně zvýšil o 185 procent na celkových 62 milionů eur (1,55 miliardy korun).

Škoda Group, přední evropský výrobce vozidel pro železniční a městskou bezemisní mobilitu, v roce 2024 vyrobil 432 nových vozidel – od tramvají a trolejbusů až po vlaky a vlakové vozy. Daří se jí i v oblasti elektrických komponentů, když vyrobila téměř tři tisíce kusů motorů, trakčních kontejnerů a dalších zařízení.

„Rok 2024 byl pro Škoda Group velmi důležitý. Naši inovační sílu potvrzují bateriové vlaky, chytré depo v Tampere, automatické řízení vlaků pro Lotyšsko nebo antikolizní systém pro tramvaje. Škoda Group tak potvrzuje roli předního evropského inovačního centra. Investice do moderních technologií, do výzkumu a vývoje ve výši přes 87 milionů eur (téměř 2,2 miliardy korun), přinesly konkrétní výsledky – nové trhy, klíčové zakázky a posílení pozice v oblasti udržitelné mobility,“ hodnotí výsledky CEO skupiny Petr Novotný

CFO Škoda Group Jaroslav Zoch k tomu doplňuje: „V loňském roce jsme stabilizovali výkonnost a zvýšili ziskovost skupiny. Po náročném období minulých let jsme se také zaměřili na zlepšení interních procesů, racionalizaci nákladové struktury a investice směřovaly primárně do posílení a zefektivnění našich výrobních a dodavatelských kapacit. Navýšili jsme kapacitu výroby, kde jsme překonali 5,2 milionu výrobních hodin a jsme tak dobře připraveni na plnění zakázek, které máme nasmlouvány v objemu 3,4 miliardy eur.“

Co škodovka vyrábí?

K loni uzavřeným kontraktům patří například výroba 15 bateriových vlaků pro České dráhy, dodávka elektrických vlakových jednotek do Bulharska (včetně zajištění full servisu po dobu 15 let), první spolupráce na výrobě nových elektrických vlaků se soukromým železničním dopravcem RegioJet, opční smlouvy na tramvaje do Brna a finského Tampere či zakázky na trolejbusy pro České Budějovice, Pardubice a Brno. Škoda Group také potvrdila postavení tržního lídra v segmentu tramvají s rozchodem 1000 mm na německém trhu. Úspěšná byla skupina i v oblasti komponentů, například díky zakázkám na pohony pro trolejbusy do Janova, polského města Tychy nebo pro elektrobusy v Košicích.

V roce 2024 investovala Škoda Group 87 milionů eur do vlastního výzkumu a vývoje. Podílem na výrobě vysokorychlostních souprav ComfortJet pro České dráhy vstoupila do exkluzivního klubu evropských výrobců rychlovlaků. Zároveň jako první na světě dokázala uvést do pravidelného provozu technologicky vyspělé jednotky s akutrolejovým pohonem pro stejnosměrnou trakci 3kV (kombinace pohonu na elektřinu z troleje a baterie). Tyto soupravy se staly efektivním řešením v regionální a příměstské železniční dopravě a přilákaly na železnici nové cestující.

Škoda Group loni dokončila dokončení dodávku 110 jednotek RegioPanter pro České dráhy, včetně čtyř bateriových vlaků nasazených v Moravskoslezském kraji. Tyto moderní jednotky ročně ušetří minimálně 200 tisíc litrů nafty a sníží emise CO₂ o 500 tun. Navíc skupina uzavřela novou smlouvu na dodávku dalších 15 bateriových vlaků pro České dráhy. Škodovka pokročila také ve vývoji a výrobě nové tramvaje pro Prahu. První funkční prototyp byl představen začátkem roku 2025 a již brzy se s novými vozidly svezou první cestující. Na výrobě této tramvaje se podílí 230 dodavatelů, z nichž 76 % pochází z Česka, což má pozitivní dopad na domácí průmysl a zaměstnanost. Za rok 2024 byla Škoda Group také oceněna ve třech oblastech Railway Technology Awards, a to v kategoriích inovace, bezpečnost a diverzita. Tramvaj pro město Bonn získala prestižní globální ocenění Red Dot Award za produktový design. A v neposlední řadě se Škoda Group umístila na druhém místě Ranstad Award jako nejatraktivnější zaměstnavatel v oboru výroba v České republice, uvedla firma s tím, že skupině Škoda Group se daří i letos.

Škoda Group, výrobce komplexních řešení pro veřejnou dopravu, disponuje portfoliem moderních vozidel, která splňují veškeré evropské předpisy a normy. Po více než 165 letech existence je Škodovka, přímý nástupce strojírenských závodů založených hrabětem Valdštejnem v roce 1859, významným evropským výrobcem v oblasti dopravního strojírenství. Skupina vyrábí širokou škálu vozidel pro hromadnou dopravu a komponentů, včetně nízkopodlažních tramvají, příměstských vlakových jednotek, souprav metra, elektrobusů a trolejbusů a také řídicích a pohonných systémů pro dopravní systémy. Škoda Group zaměstnává 10 000 lidí v několika výrobních závodech v České republice, Finsku a Turecku. Obchodní jednotky má také v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. Škoda Group je součástí Skupiny PPF.

