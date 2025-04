Herní kolos Electronic Arts vyhazuje stovky lidí a ruší rozdělané projekty

Ani hernímu průmyslu se nevyhýbají pořádné otřesy. Nejnověji to dopadlo na společnost Electronic Arts, která stojí za slavnými tituly jako FIFA, NHL nebo Titanfall. Kvůli neuspokojivým prodejům loňských titulů musí herní gigant propouštět a ruší i rozdělané novinky, uvádí agentura Bloomberg.

Electronic Arts čelí dlouhá léta kritiky od gamingové komunity, že její tituly nenabízejí příliš inovací na to, aby vydavatel dokázal obhájit neustále narůstající ceny. EA přesto dokázalo prodávat obří množství kopií svých klíčových řad, jakými jsou sportovní tituly FIFA, NHL nebo NBA. Poslední rok ale hráčům pravděpodobně došla trpělivost a prodeje fotbalového simulátoru EA Sports FC 25 byly neuspokojivé. Společnost kvůli tomu dokonce snížila očekávání tržeb a zisků na aktuální fiskální rok.

A nyní přichází s ještě razantnějším krokem – podle agentury Bloomberg se Electronic Arts rozhodli propouštět, a to až 400 pracovníků, včetně zhruba stovky lidí pracujících na nových titulech v rámci své dceřiné společnosti Respawn Entertainment. Ta přitom chystala napjatě očekávaný titul z herního světa Titanfall. Podle všeho byl vývoj této hry ukončen.

„V rámci našeho zaměření na dlouhodobé strategické priority jsme přistoupili k určitým změnám v rámci naší organizace, které efektivněji sladí týmy a rozdělí zdroje ve prospěch budoucího růstu,“ uvedl v prohlášení Justin Higgs, mluvčí společnosti EA.

Podle prohlášení zástupců Respawn Entertainment došlo kvůli změnám k ukončení dvou rozpracovaných projektů.

Další střelba mimo

Kromě nepříliš uspokojivých výsledků fotbalového simulátoru se v letošním roce Electronic Arts musí popasovat s ještě jedním velkým propadákem. Na konci loňského roku vyšla hra Dragon Age: The Veilguard, která podle EA měla prodeje o padesát procent nižší, než činil původní plán.

V důsledku toho EA výrazně zredukovala svou dcerku BioWare, která za vývojem hry stála. „Z původních více než 200 lidí zde zůstala necelá stovka,“ uvedl na konci letošního ledna Jason Schreier z Bloombergu.

