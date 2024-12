Herní byznys v Česku stagnoval. Chybějí lidé i investice

V letošním roce vývojáři očekávají zlepšení. Obrat by měl vzrůst o 17 procent na 6,5 miliardy korun.

Vývojáři her v Česku loni meziročně snížili zisk před zdaněním o osm procent na 1,94 miliardy korun. Obrat klesl o procento na 5,54 miliardy korun. V Česku podle zástupců Asociace českých herních vývojářů loni fungovalo 166 herních studií, nově jich vzniklo sedm.

Asociace upravila předchozí finanční výsledky. Důvodem je změna toku tržeb v dříve největší české herní společnosti Beat Games, kterou koupil Facebook, nyní Meta. „Od roku 2022 zůstávají tržby v mateřské společnosti,“ řekl předseda Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák. Předloni vývojáři her v Česku podle upravených výsledků vykázali zisk 2,1 miliardy korun a obrat 5,57 miliardy korun.

„Stagnace herního odvětví je důsledkem složitého období, kdy se český herní průmysl musel vypořádat s globálními změnami i vnitřními výzvami,“ řekl k loňskému vývoji Barák. V Česku podle něj například vzniká méně herních studií, než jaký je potenciál odvětví. Ze 166 herních studií v loňském roce jich polovina působila v Praze, pětina v Brně.

Pomohou nové obory ve školách?

Za další problém Barák považuje nedostatek zaměstnanců. Podle odhadů asociace jich chybí stovky. Pomoci zvýšit zájem o odvětví mohou například nové obory na středních školách, řekl Barák. „Výrazně se to ale zlepšuje. Za posledních deset let se ty obory objevily. A také, když mají střední školy aktivní učitele, tak rádi na hodinách zařazují věci z herního vývoje do výuky,“ dodal. Herní průmysl loni podle něj v Česku zaměstnával 2765 lidí, meziročně o pět procent více.

Malá star-upová studia pak podle Baráka bojují s nedostatkem investic. „Vidíme, že se studia nedostanou z fáze start-upu někam dál. Je potřeba zapojit více soukromý český sektor, protože dnes je to hodně o tom, že investoři přichází ze zahraničí,“ uvedl. Zatímco v Česku podle něj český herní průmysl generuje obrat mezi 200 až 250 miliony eur, ve Švédsku jsou to 3,5 miliardy eur (téměř 90 miliard korun).

Cykly se vyrovnají

V letošním roce asociace nicméně očekává růst obratu o 17 procent na 6,5 miliardy korun. „Zase se vyrovnávají ty cykly. Velká studia odhadují, že pravděpodobně to bude lepší rok,“ řekl. Na úspěchu se podle něj podepíše například nová hra Gray Zone Warfare od studia Madfinger Games.

Herní společnosti v Česku loni vydaly 39 her. „Tento objem odpovídá výsledkům z předchozích let a ukazuje, že česká herní studia stále produkují tituly s globálním dosahem. Mezi klíčové hry roku 2023 patřily tituly Crime Boss: Rockay City, Last Train Home, Arma Reforger nebo nezávislá hra Hrot,“ řekl Barák.

Příští rok se podle Baráka očekává vydání nové hry Kingdome Come: Deliverance II. „Prognózy jsou velmi pozitivní. Je to jedna z deseti nejočekávanějších her na světě. Uvidíme, jestli se očekávání podaří naplnit,“ doplnil.

Prodej herních konzolí na českém trhu v letošním třetím čtvrtletí klesl o 48 procent. Zaznamenal tak třetí kvartální pokles v řadě. Důvodem je nasycenost trhu i chybějící novinka, která by zájem oživila, sdělil už dříve on-line srovnávač Heureka.cz.

