Trh se nasytil. Prodej herních konzolí do září propadl o polovinu

Kdo měl o některou z nejnovějších konzolí zájem, už si ji pořídil a nyní čeká na nový model. V úterý uplyne 30 let od uvedení první konzole PlayStation od Sony.

Reklama

Prodej herních konzolí na českém trhu v letošním třetím čtvrtletí klesl o 48 procent. Zaznamenal tak již třetí kvartální pokles v řadě. Důvodem je nasycenost trhu i chybějící novinka, která by zájem oživila. Vyplývá to z údajů srovnávače Heureka.cz. V úterý uplyne 30 let od uvedení první konzole PlayStation od Sony.

„Připisujeme to tomu, že kdo měl o některou z nejnovějších konzolí zájem, už si ji pořídil a nyní jednoduše čeká na nový model,“ uvedl výkonný ředitel Heureky pro Čechy a Slovensko Jan Mayer.

Nejoblíbenější herní konzolí je v současnosti podle údajů největší tuzemské sítě herních obchodů JRC zařízení Sony PlayStation 5 s podílem přes 50 procent. Více než čtvrtinový podíl má Nintendo Switch a na třetím místě jsou hrací zařízení Xbox. Starší PlayStation 4 je už k dostání jen v bazarech. Podle Petra Kratochvíla z JRC se v nejbližší době nedá očekávat změna v žebříčku kvůli absenci zásadních novinek.

Především pro mladé

Na herních konzolích hrají podle analýzy JRC především mladší hráči. „Denně nebo většinu dní v týdnu hraje na konzoli 28 procent hráčů ve věku 16 až 25 let. U hráčů nad 46 let je to už méně než deset procent,“ dodal Kratochvíl.

Reklama

Videohry podle průzkumu JRC alespoň občas hraje 65 procent Čechů nad 16 let. Rovnou za „gamery“ by se pak určitě nebo spíše označilo 18 procent dotázaných. Nejoblíbenějším typem her mezi gamery jsou strategické hry, následují adventury a na třetí příčce jsou střílečky. Nejprodávanější videohrou loňského roku na českém trhu byla kouzelnická novinka Hogwarts Legacy studia Avalanche Software. Druhá skončila nová fotbalová hra EA Sports FC 24 a třetí její předchůdce FIFA 23.

Na herní konzole se zaměřuje 67 procent tuzemských vývojářských společností. Druhou nejčastější platformou jsou smartphony a tablety, pro které vyrábí hry 41 procent vývojářů. Celkové tržby tuzemských videoherních studií se za rok 2023 podle Asociace českých herních vývojářů zvýšily zhruba o procento na 7,6 miliardy korun. Celkem v ČR působí 155 herních studií.

Lidé se opatrně vrací k nakupování. Internetovým obchodům stouply tržby Money Tržby internetových obchodů v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o čtyři procenta. Podařilo se tak udržet pozitivní trend ze závěru minulého roku. Průměrná cena objednávky se zvýšila o osm procent na 1512 korun. Vyplývá to z údajů internetového srovnávače Heureka.cz. ČTK Přečíst článek

Vánoční dárky po česku: Mobily, knihy kávovary a parfémy Zprávy z firem Výběr vánočních dárků se letos příliš nemění, je ale větší zájem o akční nabídky. Pod stromečkem se Češi mohou těšit na mobilní telefony, kávovary či parfémy. Dětem Ježíšek přinese stavebnice, herní konzole a plyšové hračky. Se snahou ušetřit souvisí také pozdější začátek vánočních nákupů, který se mnohdy přesunul z října na listopadové výprodeje Black Friday. Vyplývá to z informací obchodníků. Část z nich nabídne vyzvednutí dárků přímo na prodejnách nebo ve výdejních místech ještě na Štědrý den. ČTK Přečíst článek