Grip Digital povede Jan Herodes. Vývoj her chce dostat na jiný level spolupráce se špičkovými studii

České vývojářské herní studio Grip Digital bude řídit Jan Herodes, ikona a veterán gamingového průmyslu v Česku. Od jeho jmenování si firma slibuje další růst a rychlejší rozvoj své byznysové strategie co-developmentu her.

Jan Herodes, bývalý šéfredaktor časopisu Level a producent úspěšných her ve studiích Disney Mobile Games Studio, Bohemia Interactive nebo Keen Software House, má za sebou úspěšnou 22letou kariéru v herním průmyslu.

Jeho cílem v Grip Digital bude podpořit růst společnosti, rozvíjet nová partnerství s velkými mezinárodními studii a přilákat do týmu nové talenty.

„Práce na více projektech současně ve spojení s větším důrazem na lidi a budování týmu, mi byla vždy mnohem bližší. Grip studio tak budeme stavět jako tým profesionálů, schopných spolupracovat s nejlepšími vývojáři na věhlasných titulech. Tým je pro nás více než projekt, a kvalita lidí v našem regionu je úžasná,“ dodal ke svému jmenování Herodes.

Filozofie nové byznys strategie

V minulosti každé herní studio připravovalo svou hru, po jejímž vydání se čekalo, nakolik bude úspěšná a jak na ni zareagují hráči. To do jisté míry ohrožovalo budoucnost studia, které pracovalo na jejím vývoji a přinášelo do celého herního průmyslu jistou dávku nejistoty pro developery samotné.

„Dlouhodobě vidíme budoucnost právě v co-developmentu a dalších formách spolupráce se špičkovými studii, kterým dokážeme sestavit projektový tým přesně podle jejich potřeb. Členové našich týmů tak těží z toho, že mohou pracovat na ikonických AAA hrách a zároveň nejsou vystaveni riziku neúspěchu projektu,“ uvedl Jakub Mikyska, spoluzakladatel Grip Digital.

Společnost Grip Digital založili před 12 lety Jakub Mikyska a Jan Cabuk. Studio se podílelo na vývoji několika AAA her a vydalo také své vlastní produkty, jako jsou Solus Project nebo Mothergunship. V posledních třech letech studio vytrvale roste jak v počtu projektů, tak v počtu členů týmu.

„Jen za poslední rok náš tým vyrostl o 80 členů na nynějších 120. Kromě vlastního interního projektu pracujeme na desítkách projektů pro přední vývojáře světoznámých AAA her, kde poskytujeme jak technické, tak kreativní know-how,“ uzavřel Jan Cabuk, spoluzakladatel Grip Digital.

