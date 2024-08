Google staví datové centrum v Uruguayi. Zainvestuje tam 20 miliard

Americká technologická společnost Google ze skupiny Alphabet plánuje otevřít datové centrum v Uruguayi. Hodlá do něj investovat více než 850 milionů dolarů (19,22 miliardy korun).

Datové centrum ve městě Canelones „přinese lepší konektivitu v celém regionu, pomůže podpořit rozvoj vládních aparátů, podniků a komunit - a zároveň zlepší přístup k rostoucí poptávce po umělé inteligenci (AI),“ uvedl v prohlášení prezident Google Cloud pro region Latinské Ameriky Eduardo López.

Půjde o druhé datové centrum Googlu v Jižní Americe, připomněla agentura Reuters. První z nich společnost otevřela v roce 2015 v chilské Quilicuře Santiaga de Chile. Do datového centra tehdy investovala počáteční částku 150 milionů dolarů a v roce 2018 vynaložila dalších 140 milionů dolarů na jeho rozšíření.

López v prohlášení rovněž zmiňuje téma udržitelnosti. Tvrdí, že datové centrum Googlu je v průměru „1,8krát efektivnější než typické datové centrum“. Datová centra tohoto technologického giganta podle něj navíc dnes dosahují čtyřikrát většího výpočetního výkonu při využití stejného množství elektrické energie.

Nicméně z environmentální zprávy samotného Googlu vyplývá, že v důsledku neustálého rozšiřování datových center firma za posledních pět let navýšila emise skleníkových plynů o 48 procent. List Financial Times (FT) také nedávno upozornil, že jsou centra náročná na spotřebu vody. Ta v největším komplexu datových center na světě v americké Virginii, mezi lety 2019 a 2023 vzrostla o dvě třetiny. V tomto regionu mají svá datová centra všichni velcí hráči v oboru, včetně Googlu.

Google v současnosti provozuje 28 datových center v 11 zemích. Agentura Reuters ve čtvrtek upozornila, že firma také uvažuje o vybudování velkého datového centra ve Vietnamu do roku 2027. Mělo by jít o takzvané hyperskalární datové centrum. Tento typ center patří k největším v odvětví a jejich spotřeba elektřiny je srovnatelná s velkým městem, dodal Reuters. V květnu potom Google oznámil investici ve výši dvou miliard dolarů (45,22 miliardy korun) do svého prvního datového centra a centra pro cloudové služby v Malajsii.

