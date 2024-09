PRE staví na Sokolovsku svou dosud největší fotovoltaickou elektrárnu

Pražská energetika, a. s., zahájila v Novém Sedle na Sokolovsku stavbu své dosud největší fotovoltaické elektrárny (FVE).

Bezemisní elektřinu tam bude na ploše 19 hektarů vyrábět téměř 38 tisíc solárních panelů s celkovým výkonem více než 22 megawatt peak. Stavba začala letos v létě, uvedení do provozu je v plánu na jaře 2025. Elektrárna vzniká na místě bývalého lomu Družba společnosti Sokolovská uhelná a počítá i s ekologickými opatřeními, která mají zachovat místní ekosystém. Jde o investici zhruba za 400 milionů korun.

„Strategie Skupiny PRE počítá s tím, že do roku 2030 bude instalovaný výkon našich obnovitelných zdrojů dosahovat 300 megawatt. Projekt v Novém Sedle je tak dalším krokem k naplnění tohoto ambiciózního cíle,“ uvedl generální ředitel PRE Pavel Elis.

Vznikající solární park se řadí mezi největší v České republice. Bezemisní elektřinu v něm bude vyrábět 37 622 velkoformátových solárních panelů s bifaciální technologií a celkovým instalovaným výkonem přes 22 megawatt peak. Fotovoltaická elektrárna Nové Sedlo tak dokáže vyrobit ročně až 24 gigawatthodin čisté elektřiny. To může zcela pokrýt celkovou roční spotřebu zhruba 16 tisíc pražských domácností.

Investice do přírody

PRE navíc v areálu vytěženého lomu Družba vybuduje kompenzační plochu, která pomůže zachovat ekosystém a přispěje k rozvoji biodiverzity. Po dobu trvání projektu na to vynaloží téměř šest milionů korun.

FVE Nové Sedlo vzniká v rámci rekultivace a opětovného využití pozemků po těžbě, které patří společnosti Sokolovská uhelná. „Z našeho pohledu jde o ideální způsob, jak využít rekultivované vytěžené území. Obnovou krajiny po těžbě se Sokolovská uhelná a SUAS Group zabývá již od 90. let minulého století a za tu dobu jsme vložili do rekultivací celkem 5,5 miliardy korun. Na realizaci investice se rovněž podílejí zaměstnanci skupiny SUAS Group. Solární park navíc vzniká s ohledem na zachování podmínek pro život některých vzácných druhů živočichů v oblasti,“ uvedl předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavel Tomek. V lokalitě žije například ohrožená ropucha krátkonohá. PRE se zavázala k tomu, že bude na vlastní náklady spravovat zhruba šestihektarové území, kde postaví například kamenné snosy, tůně nebo hmyzí domečky.

Náklady PRE spojené s výstavbou solárního parku a výdaji za údržbu ekosystému jsou vyčísleny téměř na 400 milionů korun. PRE počítá s provozem solární elektrárny po dobu 40 let. Kompletní instalaci na klíč zajišťuje specializovaná společnost SOLAR INVEST – GREEN ENERGY ze Skupiny PRE. PRE ve spolupráci se Sokolovskou uhelnou vyhodnocuje možnosti, jak v budoucnu FVE Nové Sedlo rozšířit o dalších 12 hektarů, což by zvýšilo instalovaný výkon přibližně o 15 megawatt peak.

Své vlastní solární elektrárny buduje na svých pozemcích také SUAS Group. Hotová je už elektrárna Lipnice I, chystají se i FVE Marie s předpokládaným výkonem megawatt peak, elektrárna Smolnice II s předpokládaným výkonem 30 megawatt peak a elektrárna Jiří Severozápad s předpokládaným výkonem 11 MWp nebo Lipnice II s předpokládaným výkonem 4,5 megawatt peak.