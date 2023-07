Šéf Microsoftu si vydělal miliardu dolarů. Firma to popírá

Technologický gigant Microsoft dal vzniknout řadě milionářům, ba dokonce miliardářům. K těm patřili zejména zakladatel Bill Gates a jeho nejbližší spolupracovníci z dřevních dob. Nyní si však první miliardu za své působení v Microsoftu vydělal jeho stávající šéf Satya Nadella, vypočítal Bloomberg. Stojí za tím raketový růst akcií za dobu jeho působení.

Reklama

Tisíc procent. Tolik si připsaly akcie společnosti Microsoft od roku 2014, kdy do jejího čela usedl Satya Nadella. Teprve třetí CEO v historii firmy vsadil zejména na cloudové služby, naopak zaříznul nepovedené mobilní telefony. Tím se Microsoft vrátil do první technologické ligy, a ve službách konkuruje Googlu i Adobe.

Podle propočtů agentury Bloomberg se růst akcií podepsal na tom, že celkové Nadellovy příjmy za tu dobu vyšplhaly na částku 1 miliarda dolarů. „V této částce jsou všechny platby, které podle reportů regulačním orgánům Microsoft Nadellovy vyplatil. Tedy akcie ve výši 20 milionů dolarů, podíly na zisku, plat, bonusy a dividendy,“ uvedla agentura Bloomberg. Podle ní v této částce naopak nejsou zahrnuty soukromé investice, které Nadella během té doby podnikl.

Harvard Business Review: Polovina manažerů je vyhořelá. Co s tím? Leaders Jak zabránit tomu, aby se nákaza vyhoření nerozšiřovala od demotivovaných manažerů po celé firmě? Autoři, manažeři Microsoftu, sdílejí své poznatky v článku prestižního Harvard Business Review (HBR). Newstream.cz články z HBR na základě licence přináší pravidelně. ©2023 Harvard Business Review. Distributed by The New York Times Licensing Group Přečíst článek

Mluvčí Microsoftu Frank Shaw odmítl částku komentovat, uvedl pouze, že majetek Satyji Nadelly nečiní miliardu dolarů ani víc.

Umělá inteligence boostuje akcie

Akcie Microsoftu jsou v posledních měsících značně v kurzu. A na rozdíl od konkurentů z technologického sektoru se jejich cena již otřepala z propadu z let 2021 až 2022 a opět atakuje historická maxima.

Stojí za tím zejména akvizice společnosti Open AI, která na konci loňského roku uvedla na trh program ChatGPT. Jedná se o první komerčně využitelnou aplikaci takzvaného LLM (large-language model), pro nějž se používá termín umělá inteligence. ChatGPT se stal nejrychleji přijatou technologickou inovací v historii. A na rozdíl od velké části dalších technologických novinek se Open AI podařilo velmi brzy vytvořit i funkční obchodní model předplatného.

Konkurence pro ChatGPT. Google v Evropě a Brazílii spustil chatbota Bard Zprávy z firem Společnost Google spustila v Evropě a v Brazílii svého chatovacího robota Bard, oznámil mateřský podnik Alphabet. Bard, který využívá umělou inteligenci (AI), by měl konkurovat službě ChatGPT. Jde zatím o největší rozšíření tohoto produktu od jeho uvedení na trh letos v únoru. V mateřském jazyce si mohou tohoto chatbota vyzkoušet i čeští uživatelé. ČTK Přečíst článek

CEO Microsoftu rozkryl finanční plány firmy. Jsou ambiciózní Zprávy z firem V rámci slyšení Microsoftu u federálního soudu v souvislosti se zablokovanou akvizicí hezní společnosti Activision Blizzard vybublala na veřejnost informace o finančních plánech Microsoftu. Do roku 2030 by softwarový gigant mohl dosahovat půlbilionových tržeb ročně, v dolarech samozřejmě. vku Přečíst článek