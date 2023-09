Gazprombank koupila prodejny IKEA v Rusku, má v plánu rozvíjet síť obchodních domů

Ruská společnost Gazprombank koupila 14 nákupních center MEGA, která v Rusku patřila společnosti Ingka Group, majiteli většiny obchodů prodávajících nábytek švédské značky IKEA.

Celkem jde o 2,3 milionu metrů čtverečních maloobchodní plochy. S odkazem na sdělení Gazprombank Group o tom informovala agentura Reuters. Cena zveřejněna nebyla. Společnost Ingka uvedla, že už nebude v Rusku dál obchodně činná.

„Jsme připraveni převzít další závazky a hodláme rozvíjet síť obchodních center MEGA,“ uvedl v tiskovém sdělení Tigran Chačaturov, který má na starosti průmyslová aktiva Gazprombank.

Zatímco nábytkářský řetězec IKEA krátce poté, co Moskva loni koncem února vyslala svá vojska na Ukrajinu, zastavil v Rusku veškeré maloobchodní a výrobní činnosti, společnost Ingka ponechala v provozu samostatná nákupní centra MEGA s odůvodněním, že poskytují základní spotřebitelské potřeby, jako je oblečení, potraviny a léky. Loni v létě IKEA v Rusku krátce obnovila internetový prodej.

Společnost Ingka Centres působí v Rusku už více než 20 let. Firma očekává, že transakce bude uzavřena do několika pracovních dnů a že poté už nebude mít v zemi žádné provozní aktivity.

V březnu vlastník značky Inter IKEA dokončil dohodu o prodeji své největší továrny v Rusku a nemá možnost ji odkoupit zpět, sdělil v dubnu její nový majitel. Některé západní společnosti, které z Ruska odcházejí, si sjednaly opce na případný zpětný odkup svých aktiv.