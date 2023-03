Gastru se daří hůř než před covidem. Nejvíc rostly tržby bister a kaváren

V gastronomii nejvíce rostly tržby koktejlových barů, bister a kaváren, a to až na dvojnásobek. Srovnání vychází z dat společnosti Dotykačka ze začátku předcovidového roku 2019 a prvních dvou měsíců letošního roku. Výsledky analýzy dat z téměř 8000 podniků představili ředitel rozvoje produktu a služeb společnosti Vladimír Sirotek a Luboš Kastner, který zastupuje restauratéry v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků.

Obecně podle Sirotka v gastronomii za toto období tržby vzrostly o 32 procent. Cenová hladina, kterou společnost sleduje jako takzvaný gastroindex složený z 51 nejprodávanějších položek, vzrostla o 34 procent. Z pohledu reálných příjmů je na tom tedy gastronomie podle něj mírně hůře než v roce 2019.

Upozornil také na to, že lze sledovat trend většího zájmu u prémiové služby. „V posledních letech z dat vidíme, že zejména levnější značky se přesunuly více do domácí spotřeby a produkty se více nakupují ve řetězcích,” doplnil.

Nejvíc rostly tržby bister a kaváren

Tržby koktejlových barů podle dat společnosti od začátku roku 2019 vzrostly o 126 procent, u bister a kaváren je to 115 procent. Sirotek poznamenal, že se jedná často o podniky zaměřené na rychlé odbavení zákazníka, které má méně zaměstnanců než běžné restaurace. O 72 procent vzrostly tržby kiosků, restauracím stouply o 32 procent. Za poslední čtyři roky naopak o čtvrtinu klesly tržby hotelů, u barů a hospod zaznamenala společnost pokles o 28 procent.

Výrazné rozdíly jsou podle velikostí obcí. V Praze od roku 2019 tržby v gastronomii vzrostly o 76 procent, v regionálních městech je to 64 procent. V menších městech vzrostly o 13 procent. Na nejmenších obcích klesly tržby o tři procenta. „Když bych k tomu přičetl efekt zdražování, tak jsme na poklesu zhruba 35 až 40 procent, což je něco, co může začít pohřbívat tradiční českou scénu venkovských hospod,” doplnil Sirotek.

Vyšší DPH podnítí rozvoj šedé ekonomiky

Kastner k tomu uvedl, že rozdíly mezi městy a venkovem se zvětšují dlouhodobě. Upozornil na to, že v mnoha regionech podniky mají provoz pouze sezonní. Výrazný vliv na omezení nejen venkovských podniků by podle něj mohly mít také možné změny v DPH, které plánuje vláda. Objevily se podle něj i návrhy, kdy by se veškeré produkty v gastronomii přesunuly do nejvyšší 21procentní sazby. Nyní platí pro stravování v restauracích včetně točeného piva sazba deset procent. Vedlo by to podle něj k poklesu poptávky i ve velkých městech a také k rozvoji šedé ekonomiky.

Sirotek také řekl, že na vesnicích jsou podniky, které otevírají v pracovní dny jen například od 11:00 do 16:00, do večere otevírají až v pátek a jen někdy mají otevřeno i v sobotu a v neděli zavírají úplně. V nejmenších obcích provoz ovlivňuje také nedostatek zaměstnanců, doplnil.

V meziročním srovnání za první dva měsíce letošního roku vzrostly v gastronomii tržby o 13 procent. Od ledna se podle indexu společnosti nejvíce zdražovalo v restauracích, a to o 15 procent, hospody nebo fast foody zdražily o 14 procent.

