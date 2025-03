Pražský bar se dostal prestižního gastro průvodce. Míchají v něm drinky z polníčku nebo borové šišky

Nejen při vaření, i při míchání koktejlů je pro ně důležitá sezónnost a lokálnost. Drinků, do nichž používají i „hluchavky“, si všiml prestižní žebříček 50 Best Discovery, který mapuje nejzajímavější bary, restaurace a hotely světa.

Alma funguje od rána do noci. Den začíná v kavárně, oběd a večeři lze vyřešit v restauraci, a posléze se přesunout na skleničku do vinárny. Bar v podzemním podlaží může fungovat jako noční klub. Před dvěma roky rekonstruovaný prostor, kdysi v něm bývalo kino, v ulici V Jirchářích nedaleko Národního divadla, zaujal i prestižní gastronomický žebříček 50 Best Discovery, který vypíchl práci tamních barmanů.

„Koktejly se vyznačují širokým spektrem neobvyklých příchutí, které odrážejí úctu Almy k přírodním ingrediencím a sezónnosti, jako je polníček a nakládaná borová šiška,“ láká 50 Best Discovery k návštěvě podniku na svém webu.

Vlastně celý gastronomický komplex Alma stojí na respektu k surovinám. K jejich sezónnosti, k jejich osobitosti, k jejich původu a tvůrcům. Do restraurace, baru i kavárny tak berou suroviny od lidí, kteří to cítí stejně, ať už jsou to farmáři, vinaři či majitelé pražírny kávy. Alma vznikla jako nová kapitola příběhu Kro Kitchen a pokračování spolupráce Petra Němce a Vojty Václavíka.

V rozšířeném seznamu se letos objevilo více než 500 nových podniků, z toho 100 barů. Každé zařízení, včetně pražské Almy, je vybráno na základě hlasů od více než tří tisíc odborných členů hlasovací Akademie, kteří jsou experti na místní restaurace, bary a hotely.

V žebříčcích 50 Best se objevuje vždy 50 + 50, nejlepších podniků světa v kategoriích restaurace, bary a od roku 2024 i hotely. 50 Best Discovery funguje jako rozšíření každoročních žebříčků 50 Best, ale samo o sobě není žebříčkem. Doporučené podniky se nacházejí ve více než 700 lokacích po celém světě.

Z Česka je na seznamu historicky pět dalších barů a dvě restaurace. Prahu kromě Almy reprezentují bary Black Angel’s, Hemingway a L’Fleur spolu s restaurací La Degustation Bohême Bourgeoise, moravskou gastroscénu zastupuje Super Panda Circus.

