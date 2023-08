FreshStart: Živnost nebo eseróčko? Co si vybrat při startu byznysu, radí právník

Chystáte se začít podnikat, ale váháte, zda začít jako živnostník nebo rovnou založit eseróčko? Vyzpovídali jsme ostříleného advokáta Petra Papeže a zjistili všechny výhody, nevýhody i nástrahy obou možností. Poslechněte si praktický rozhovor, díky kterému budete mít jasno, za „který tým“ se postavíte na startovní čáru vaší byznysové dráhy.

Co je podnikání a kdo je podnikatel?

Ze zákona vychází, že podnikání je samostatná výdělečná činnost, kterou vykonávám na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem, soustavně a za účelem dosažení zisku. V praxi pak nejčastěji podnikám buď jako osoba samostatně výdělečně činná, anebo formou obchodní korporace. Drtivá většina podnikatelů v Česku jsou buď živnostníci nebo podnikají ve formě s.r.o. Dále samozřejmě existují podnikatelé, jako jsme my, advokáti, lékaři a podobně, kteří mají své podnikání upravené zákonem, ale nespadají mezi živnostníky.

Jaký je hlavní rozdíl mezi živnostníkem a eseróčkem?

Pokud pominu založení, tak největší rozdíl je samozřejmě v tom, že osoba samostatně výdělečně činná ručí celým svým majetkem. To znamená, že věřitelé mohou jít po celém mém osobním majetku. Naproti tomu v případě společnosti s ručením omezeným po mně jako po společníkovi mohou věřitelé požadovat splacení závazku maximálně do výše mého nesplaceného základního kapitálu v době, kdy mě vyzvali k plnění. Ale jestliže ve společnosti s ručením omezeným figuruji také jako jednatel a nikoli jen jako společník, je na mě kladen nárok vykonávat tuto funkci s péčí řádného hospodáře a potřebným podnikatelským úsudkem. Kdybych svou činnost zanedbal, mohu být odpovědný za vznik škody a za její náhradu.

Ve výsledku lze říct, že se společností s ručením omezeným mám svůj osobní majetek více krytý než s živnostenským listem.

Jak si mohu stát OSVČ?

Založení živnosti je jednodušší než založení s.r.o. už jenom proto, že nemusím navštívit notáře. Pokud si zvolím jednu ze živností ohlašovacích, dojdu na živnostenský úřad, požádám o vydání příslušného živnostenského oprávnění, zaplatím tisícikorunový poplatek a živnostenský úřad mi zpravidla v řádu dnů živnostenské oprávnění udělí.

Když žádám o vydání koncesovaného živnostenského oprávnění, musím s podnikáním počkat na rozhodnutí živnostenského úřadu o tom, zda mohu koncesovanou živnost vykonávat.

Jaký je rozdíl mezi ohlašovacími živnostmi a koncesovanými?

Existují dva typy živností. Do ohlašovacích spadá živnost volná, řemeslná a vázaná. Druhou skupinou jsou koncesované živnosti.

Pro založení živností ohlašovacích stačí splnit podmínky pro získání živnostenského oprávnění a ohlásit je. U živností volných většinou nemusím prokazovat nic, stačí být zletilý, způsobilý k právním úkonům a bezúhonný. U živností řemeslných a vázaných musím splnit další náležitosti typicky například vzdělání či praxi.

V případě koncesovaných živností také prokazuji vzdělání v oboru, ale vznik živnostenského oprávnění je vázán na to, kdy mi živnostenský úřad skutečně vydá veřejnoprávní oprávnění k podnikání. Až v den vydání oprávnění mohu začít podnikat. Zatímco u živností ohlašovacích mohu začít podnikat ihned po jejich ohlášení.

Jak si mohu založit eseróčko?

Pro založení společnoati s ručením omezeným musím navštívit notáře, sepsat zakladatelskou listinu, kterou následně musím poslat na obchodní rejstřík a počkat, než společnost do rejstříku zapíšou. Lze zvolit variantu přímého zápisu od notáře, kdy k zapsání dojde do druhého dne. Zároveň je potřeba navštívit živnostenský úřad a zažádat si o příslušná živnostenská oprávnění.

Letošní novela zjednodušila zakládání s.r.o. tím, že si mohu nechat do rejstříku zapsat živnostenská oprávnění, která mám sepsaná v zakladatelské listině. O jejich vydání si zažádám až ex post v přiměřené lhůtě.

Tlakem Evropské unie se zakládání s.r.o. stává jednodušší. Teď už jsme se dostali do bodu, kdy máme na webu justice.cz k dispozici základní stanovy pro založení s.r.o., respektive zakladatelskou listinu, která obsahuje všechny minimální zákonem požadované náležitosti. Založení s.r.o. je tak levnější, protože si nemusím nechávat zakladatelské listiny vyhotovit notářem, případně advokátem. Zkrátka se celý proces zjednodušuje tak, aby si lidé mohli založit s.r.o. co nejrychleji, s co nejnižšími náklady.

Mám si tedy založit raději živnost nebo s.r.o.?

To je hodně filozofická otázka. Samozřejmě na založení živnosti budu potřebovat méně financí. Musím si ale říct, co bude předmětem mého podnikání, jaké budu mít partnery a podobně. Například někteří obchodní partneři raději spolupracují s obchodní korporací než se živnostníky. Zároveň bych si já osobně zodpověděl, kolik budu mít zaměstnanců, jaký budu mít obrat, jestli chci být zaměstnán ve své firmě, zda chci být jednatelem, jakým způsobem se ke mně dostanou zisky z podnikání. Následně mohu zjistit, že založení s.r.o. hned na začátku podnikání pro mě bude snazší než za dva nebo tři roky přecházet na společnost s ručením omezeným z režimu podnikání jako OSVČ.

Pokud již na začátku vím, že časem bude mé podnikání tak velké, že budu potřebovat přejít na s.r.o., založil bych si společnost s ručením omezeným rovnou. Živnost se hodí například pro freelancery, kteří nemají zaměstnance, nemají vysoké náklady ani vysoké obraty. Mohou tak využít paušální balíčky a usnadnit si administrativu spojenou s účetnictvím.

Co dělat v případě, že jste živnostník a chcete si založit společnost s ručením omezeným?

Jak funguje přechod z OSVČ na s.r.o.?

To se dozvíte ve videu, které se spouští v úvodu článku, nebo v jjeho textovém přepisu na FreshStart.cz.

