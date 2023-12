FreshStart: Na co vše z pohledu marketingu myslet na začátku podnikání

Už jste prakticky začali podnikat – založili jste si živnost nebo firmu, máte naskladněné produkty, vybraný způsob, jakým si budete vést účetnictví a jste připraven prodávat? Jak ale zařídit, aby se k vám zákazníci jen hrnuli? Odpověď je jednoduchá: marketing pro startupy, říká reklamní stratég Filip Truhlář.

Marketing tvoří velkou část podnikání. Zařídí, že si lidé produktů či služby všimnou a budou si je chtít koupit. Ať už je produkt nebo služba sebelepší, pokud o tom lidé nevědí, prodeje nebudou vysoké. Navíc ve startupech bývá omezený rozpočet a také nejistota, jestli bude byznys fungovat. Proto je nejlepší začít s marketingem co nejdříve. Správně nastavená marketingová strategie vás dokáže odlišit od konkurence a představit zákazníkům.

Porozumění cílovému trhu

Každá kvalitně vytvořená marketingová strategie začíná u analýzy. Zanalyzovat je nutné všechno - trh, zákazníky i konkurenci. Určete si, kdo je vaše cílová skupina, váš zákazník. Dá se definovat pomocí geografické polohy, věku, pohlaví a životní stylu. Je potřeba vědět, jaké má cílová skupina potřeby a jakým způsobem je uspokojit. Je nezbytné analyzovat svou konkurenci a snažit se přijít na to, v čem být lepší. K tomu poslouží USP.

Značka a USP

USP neboli Unique Selling Point případně Unique Selling Proposition je jedinečný prodejní argument, který odliší značku od konkurence. Mezi možnosti patří kvalitnější materiály, nižší či výhodnější cena nebo nabídka jediného produktu na trhu svého druhu, který má dopravu zdarma.

Pomocí USP se v rámci marketingu buduje silná značka. Pomáhá s důvěryhodností a lidé si ji spíše zapamatují.

Marketingové kanály

Při výběru vhodného marketingového kanálu samozřejmě záleží na tom, jaké kanály používá vaše cílová skupina. Digitální marketing využívá online prostředí jako webové stránky, sociální platformy nebo e-mail marketing. Tradiční marketing jsou reklamy v televizi, novinách, rozhlase nebo rádiu.

V dnešní době představují dokonalý nástroj pro marketing sociální sítě - jednoduchý, efektivní a hlavně zdarma. Existují i další formy online marketingu jako PPC reklamy a kampaně. Pokud chcete do marketingu investovat, tak se vyplatí i ty.

Webová přítomnost

Na co se v začátcích marketingu nesmí zapomenout jsou reprezentativní webové stránky. Pro klienta jde často o první dojem, který ze značky má. Proto je potřeba, aby byl web přehledný, dostatečně informativní a hlavně zajímavý. Do webu se vyplatí investovat i na začátku, a to i v případě, že bude jednoduchý a jednostránkový.

Při tvorbě webu je důležité ho přizpůsobit tak, aby ho lidé jednoduše našli. K tomu slouží SEO neboli Search Engine Optimization. Jde o optimalizaci webu, kdy se pomocí klíčových slov zvýší jeho hledanost na Googlu a tím i návštěvnost a konverze. Týká se to například textů, které jsou zaměřené na klíčová slova nebo struktury webu.

Rozpočet

Pro marketing je nutné si stanovit rozpočet. Ten se odvíjí od toho, kolik finančních prostředků chcete a jste ochotni investovat do reklamy. Záleží na různých faktorech - výběr marketingového kanálu nebo jak rozsáhlé budou webové stránky.

Chcete získat další tipy na úvod do marketingu? Nejnovější díl pořadu FreshStart s Filipem Truhlářem sledujte v úvodu tohoto článku.