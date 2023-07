FreshStart: Při jednání je nejdůležitější poslední dojem, ten púřetrvá, tvrdí profesionální vyjednavač Radim Pařík

„Vyjednávání není žádná pocitová magie u táborového ohně, ale opravdový hard skill,“ říká profesionální vyjednavač Radim Pařík. V rozhovoru se s námi podělil o několik užitečných rad, které se hodí nejen do byznysu, ale i do každodenního života.

Jak vystupovat při vyjednávání?

Lidé mají představu, že ve vyjednávání musí působit seriózně, nebo že dokonce musí mít poker face. Opak je ale pravdou. Přehnaná serióznost v protistraně nevzbuzuje žádnou důvěru. A o tu nám přece jde. Ve vyjednávání potřebujeme najít společnou řeč. Proto se snažíme být co nejpřátelštější a nejmilejší. Protože čím milejší a přátelštější jsi, tím více získáš.

Druhým častým omylem je, že nejdůležitější je první dojem. První dojem je samozřejmě důležitý, ale i špatný první dojem lze během vyjednávání napravit. Opravdu zásadní je však poslední dojem, který už z hlavy člověka nevymažete. Ne náhodou se dobří manažeři či obchodníci snaží poslední dojem maximálně vylepšit.

Jak ty sám ses naučil prezentovat a vystupovat?

Poté, co jsem pohořel při prezentaci před lidmi, jsem velmi intenzivně začal hledat kurzy rétoriky, prezentování a ovlivňování. Brzy jsem ale zjistil, že chodit na školení rétoriky je stejně užitečné, jako bych se snažil naučit řídit auto na přednášce. Rozhodl jsem se svoje dovednosti otestovat v praxi. Konkrétně na vánočních trzích ve Stuttgartu, jsem se nabídl prodavači u stánku, že za něj budu prodávat. Nebo jsem se přihlásil jako moderátor na benefiční koncert.

Právě v praxi jsem zjistil, že valná většina věcí, kterou učí na workshopech a školeních, jsou úplné nesmysly. Dám jeden příklad: „pokud chcete vzbudit zájem publika, musíte se jich na něco zeptat“. To je samozřejmě fenomenální omyl. Už od školy máme podvědomě naučené, že nechceme odpovídat. Navíc každá otázka nutí lidi myslet, myšlení je práce a lidé jsou od přírody líní pracovat, což v nich ve výsledku vzbuzuje negativní emoce. Takže chceš-li během prezentace vyvolat negativní emoce, pokládej hodně otázek. Uvidíš, že publikum bude tleskat přinejmenším velmi vlažně.

Praktické tipy aneb Vyjednávání nejen v byznysu

Podle Radima Paříká vyjednávání nepatří jen do byznysu. Prolíná se všemi aspekty našeho života, od soukromého soužití s partnerem až po nákup domu či bytu. Jak tedy k vyjednávání přistupovat a zvýšit šance na výhodnější dohodu?

Jaké jsou podle tebe klíčové dovednosti ve vyjednávání?

Za prvé musíme mít pod kontrolou sami sebe. Musíme zvládat navigovat a kontrolovat své vlastní emoce. Pokud budeme sami racionální, pomůžeme i protistraně vidět věci kognitivně.

Druhá důležitá dovednost je aktivní naslouchání. Posloucháme, co nám člověk říká, a aktivně hledáme informace, které jsou za tím. Nedomníváme se, ale doptáváme se do hloubky, klademe otevřené otázky, parafrázujeme, abychom se ujistili, že vše chápeme správně. Snažíme se odhalit skutečné zájmy člověka a následně najít vhodné řešení.

Známe-li skutečné zájmy člověka, úspěšnost vyjednávání dosahuje 95 %.

Jak vypadá příprava na vyjednávání?

Nejdůležitější je, ujasnit si, čeho chceme dosáhnout. Cíle nastavujeme klasicky podle principu P SMART. To znamená pozitivní, specifické, měřitelné, ambiciózní (nikoliv achievable – to je baťůžkářská výmluva, že víc nešlo), realistické a měřitelné v čase.

Po nastavení cílů zanalyzujeme celou situaci – co nám protistrana říká, jaké máme vztahy, jaké požadavky klade apod. Výsledkem bude soubor odpovědí, které jsme schopni zakreslit do grafu, a na kterých jsme schopni stavět strategii, což je další krok. Ve strategii bychom měli být schopni nastavit relativně exaktně možné alternativní kroky k dosažení výsledku.

A konečně před samotným vyjednávání si celý případ simulujeme, respektive reálně vyzkoušíme nanečisto.

Kdo by měl být ve vyjednávacím týmu?

Vyjednávací tým se snažíme držet co nejmenší. Čím menší máš tým, tím větší nad ním máš kontrolu. My rozlišujeme 4 role:

Decision maker – rozhoduje (například ředitel firmy)

– rozhoduje (například ředitel firmy) Comander – strategický mozek (vymýšlí, připravuje strategii a mimo jiné řídí celý vyjednávací tým)

– strategický mozek (vymýšlí, připravuje strategii a mimo jiné řídí celý vyjednávací tým) Vyjednávači – operativně vyjednávají u vyjednávacího stolu (získávají si důvěru, vytváří přátelskou atmosféru, kladou požadavky, směňují požadavky protistrany, nasazují nejúčinnější taktiky podle plánu a snaží se vše dovést k uzavření dohody)

– operativně vyjednávají u vyjednávacího stolu (získávají si důvěru, vytváří přátelskou atmosféru, kladou požadavky, směňují požadavky protistrany, nasazují nejúčinnější taktiky podle plánu a snaží se vše dovést k uzavření dohody) Expert – rozumí specifickému problému (například právník)

Samotného vyjednávání se pak účastní comander a vyjednavači. Decision makera na vyjednávání vůbec nebereme a experty jen zcela výjimečně.

Vyjednávači musí být milí, nesmí být hodní!

Pokračování článku najdete na freshstart.cz. Dočtete se v něm například, jak Radim hledí na manipulaci, co dělat, abyste se necítili jako slabší strana nebo jak si profesionál určuje odměnu za vyjednávání.

