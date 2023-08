FreshStart: Jak zatočit s prokrastinací a nežít jen pro práci

Nemám čas, nestíhám, kdyby tak den měl o hodinu víc – myšlenky, které se každý den honí hlavou stovkám lidí. V uspěchané době, kdy každý chce stihnout všechno a ideálně hned, je čas tím největším nepřítelem. Poradíme, jak ho dostat na svou stranu. S kvalitním time managementem využijete svůj den na maximum.

Time management bychom do češtiny doslovně přeložili jako řízení času. Ve skutečnosti jde ale spíš o organizaci času. Alfou omegou je správné rozvržení úkolů a priorit. Cílem pak je vytěžit z každého dne maximum. A to nejen co se práce týče, ale i volnočasových aktivit.

4 generace time managementu

Time management si prošel svým vlastním vývojem. S rostoucím počtem úkolů rostla potřeba je efektivněji organizovat. Vzniklé techniky dnes dělíme do čtyř generací:

generace pracuje s klasikou, kterou zná každý – přehled úkolů, respektive oblíbené to do listy. generace ke klasickému seznamu činností přidala termíny. Jinými slovy řeší nejen CO budu dělat, ale i KDY. V praxi zařazuje využívání diářů a kalendářů. generace pracuje s úkoly na pokročilejší úrovni. Zavádí individuální posouzení důležitosti jednotlivých činností a rozřazování do kategorií. generace bere v potaz i dlouhodobé vize, životní cíle a tzv. work-life balance.

Zajímavost: Na time management lze aplikovat Paretovo pravidlo 80/20. 80 procent přínosu ti zajistí činnosti, které trvají 20 procent času a naopak 20 procent přínosu ti zajistí činnosti, které trvají 80 procent času.

Moderní techniky time managementu

Time management se vyvinul do stádia, kdy nabízí celý arzenál užitečných technik. Přinášíme tipy, jak si zorganizovat čas a zefektivnit práci.

Stanovte si priority (Eisenhowerův princip). Některé věci musí mít jednoduše přednost před jinými. Odpoutání se od představy, že všechno hoří stejně, je základem úspěšného time managementu. V určování priorit šikovný nástroj známý jako matice plánování času (viz. obr.)

Naléhavé Nenaléhavé Důležité Úkoly s hořícím deadlinem, domácí práce, krize Úkoly s deadlinem, velké projekty Nedůležité Vyřizování nedůležité korespondence Brouzdání po netu, prokrastinace

Pochopení nejen důležitosti, ale i naléhavosti jednotlivých činností, je klíčem ke správnému rozvržení priorit. Pomáhá si sepsat denní aktivity a oznámkovat je jako ve škole.

Důležité a naléhavé úkoly. Spadají sem činnosti, které nejen hoří, ale jsou i důležité a snadno člověka pohltí. Důležité, ale nenaléhavé úkoly jsou obdobně prioritní. Není nutné je ale dokončit teď hned. Čas, který na nich trávíte si klidně rozložte do několika dní nebo týdnů. Pro seberozvoj jsou ale stěžejní. Nedůležité a naléhavé úkoly jsou zpravidla takové, kterým je třeba věnovat nějaký čas, ale jsou důležité pro někoho jiného. Snažte se je vyřizovat co možná nejefektivněji. Nedůležité a nenaléhavé činnosti jsou největšími žrouty času. Žádné hodnoty do života nepřináší a jsou žrouty času.

Ideální rozvržení času mezi jednotlivé kvadranty je individuální. Skutečně efektivní lidé se ale snaží maximálně vyhýbat třetímu a čtvrtému typu činností. Nejvíce času tráví činnostmi druhého typu. V praxi s jednotlivými typy činností můžete pracovat následovně:

Důležité a naléhavé úkoly – vyřešte je osobně a urgentně, zpravidla však zaberou přibližně 20 procent času.

Důležité, ale nenaléhavé úkoly – mohou počkat, ale věnujte jim pozornost. Práci na nich si rozplánujte.

Nedůležité a naléhavé úkoly – pokud je musíte řešit sami, neztrácejte s nimi příliš mnoho času. V ideálním případě je delegujte na ostatní.

Nedůležité a nenaléhavé činnosti – vyhněte se jim.

Nemůžete se dokopat k práci, přestože máte perfektně zorganizované úkoly? Zkuste techniku pomodoro.

Technika pomodoro je založená na jednoduchém principu:

25minutové pracovní intervaly intenzivního soustředění přerušované 5minutovými přestávkami,

4 po sobě jdoucí pracovní úseky a 15 až 30minutová pauza.

Pracovat 25 minut v kuse s vidinou alespoň krátké přestávky není tak strašidelné jako osmihodinová šichta. Díky krátkým časovým úsekům navíc zvýšíte svoji produktivitu, a přitom se během práce nebudete cítit vyčerpaně.

Aby pomodoro technika byla skutečně účinná, měli byste se během 25minutového pracovního intervalu soustředit pouze na jednu činnosti nebo jeden úkol. Pokud se vám úkol podaří splnit dříve, než uplyne 25 minut, přeskočxte rovnou k 5minutové přestávce.

Další užitečný způsob, jak účinně porazit prokrastinaci přináší pravidlo dvou minut. Chorobné odkládání práce lze vyřešit tím, že si náročné a nepříjemné pracovní výzvy rozložíte do mnohem menších a snadno zvládnutelných úkolů. Věnujete každému z nich alespoň dvě minuty svého času. Uvidíte, že i díky pouhým dvěma minutám se seznam dlouho odkládaných povinností začne dříve či později ztenčovat. Čím rychleji budete plnit drobné úkoly, tím snáze se dostanete do flow, kdy vám práce půjde od ruky.

S jasnými prioritami je jednoduché vytvořit si plán. Ať už budete plánovat den, týden nebo měsíc, zařaďte do rozvrhu všechny stěžejní aktivity včetně práce na důležitých projektech, ale i času stráveného s rodinou nebo přáteli.

Pozor! Úkolujte se realisticky. Nikdo z nás není robot. Proto si vytvářejte takové plány, které jste skutečně schopni splnit. Od věci není ani počítat s malou časovou rezervou.

Tip: Klasický to do list vám bude nejlepším pomocníkem. Každý den věnujte pár minut sepsání všeho, co byste měli stihnout. Budete tak přesně vědět, co vás čeká. Navíc všichni víme, jak příjemné je odškrtávání splněných úkolů.

Zjistěte, kdy jste nejproduktivnější

Někdo je ranní ptáče, jiný zase noční sova. Tak či onak nemá cenu se tlačit do práce ve chvílích, kdy víte, že budete neproduktivní. Time management si udělejte sobě na míru.

Na tu část dne, kdy jste plní elánu a energie, si naplánujte nejnáročnější úkoly. Ve svých slabých chvílích se pak věnujte třeba e-mailům.

Co můžete udělat dnes, neodkládejte na zítra

Klišé, které ale zatraceně dobře funguje. Úkoly, na které máte čas a můžete je vyřešit hned, neodkládejte na později. Dříve či později se tyto odložené úkoly zákonitě nakupí, a pak vám jejich vyřizování udělá pěknou čáru přes časový rozpočet.

Pracujte v klidu

Docílit absolutního soustředění v dnešní době připomíná hledání ztraceného grálu. Najít klidné místo pro práci v openspace kancelářích je skoro nadlidský úkol. Řešením ale není spokojit se s neustálým vyrušováním od kolegů. Pátrejte po možnostech, jak se těmto rozptýlením vyhnout či je alespoň minimalizovat. Zkuste pracovat časně ráno, nebo naopak k večeru. Případně si posuňte obědovou pauzu a naplno využijte hodinku, kdy všichni zmizí z kanceláře do svých oblíbených restaurací.

Deleguje a opět delegujte

Cestou k úspěchu určitě není rčení: když něco chceš mít pořádně, udělej si to sám. Pracujete v týmu schopných lidí? Nebojte se jim delegovat úkoly.

Tip: Využijte vymoženosti moderní doby. Existuje celá řada nástrojů, které vám řízení týmových projektů výrazně usnadní (například ClickUp, Basecamp, Teamwork Projects, Trello, Freelo a další).

Odměňte se a odpočívejte

Po náročné práci musí přijít odpočinek. Nenuťte se pracovat od rána do večera bez jediné pauzy. Rychle byste tak přišli nejen o energii, ale časem i o motivaci. Ve svém denním rozvrhu proto pracujte i s časem, který věnujete dostatečnému odpočinku. Ať už v podobě krátkých pauz mezi jednotlivými úkoly, nebo klidně pořádnému šlofíku po obědě. Od věci nejsou ani malé odměny za úspěšně odvedenou práci. Máte rádi sladké? Dopřejte si sem tam třeba čtvereček čokolády. Nebo se na konci dne odměňte sklenkou dobrého vína.

Udělejte si časový snímek dne

Nemáte dostatečnou motivaci k tomu, abyste čas začali efektivně organizovat? Zkuste si zmapovat několik svých běžných dnů. Vyberte si dva až tři pracovní dny a pokuste se zaznamenat vše, co jste během nich dělali i kolik času jste jednotlivým činnostem věnovali.

Tip: Nemusíš vše zaznamenávat ručně na papír. Využij moderní aplikace, jako je například aTimeLogger - Time Tracker.

Pro mnohé budou výsledky měření nepříjemným zjištěním. Pokud ale dokážete přijmout, že vaše dny nejsou natolik efektivní, jak jste si mysleli, můžete udělat první kroky k produktivnějšímu a spokojenějšímu životu.

Zbavit se prokrastinace může bolet. Základem správného time managementu je sebekázeň a silná vůle, které si ale každý může vybudovat. Nejde to ale ze dne na den. Pokud cítíte, že v boji s prokrastinací často prohráváte, přečtěte si jak se jí nadobro zbavit na FreshStartu.

