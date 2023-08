Margareta Křížová: Podnikání po padesátce můžu jen doporučit, je to osvobozující

V padesáti vyměnit teplé místo v korporátu za nejistotu podnikání není šílenství. Naopak, člověk už má zkušenosti, čas i odrostlé děti, říká v rozhovoru pro FreshStart byznys investorka Margareta Křížová. Jaké vnímá rozdíly mezi americkými a českými startupisty? A co jim radí, aby zaujali investora?

Byznys mentorka na volné noze a investorka Margareta Křížová pomáhá start-upům při vytváření obchodních strategií, věnuje se poradenství v rámci fúzí a akvizic a zároveň vede akcelerátor na Newton University. Jak se dostala k mentorství a proč sama doporučuje podnikání po padesátce prozrazuje Margareta v rozhovoru pro FreshStart.

Jak jste se dostala k mentorování?

Po padesátce jsem si řekla, že by bylo dobré zkusit něco jiného a vyzkoušet si, jestli bych to dala sama. Byl to poměrně odvážný krok, řada lidí mi říkala, že tohle hodné holky nedělají. Myslím si, že spousta lidí, kteří váhají, jestli v půli života, když tedy budu předpokládat, že se dožiju sta let, jestli udělat tuto otočku, doporučuju ji udělat. Mentorem jsem se nestala ve třiceti. Mentorem se člověk musí nebo může stát, až když má něco odžito a nabere nějaké zkušenosti.

Koho jste mentorovala či mentorujete?

Hodně mentoruji v rámci akcelerátoru, ale jsou i lidi, kteří chtějí průběžný mentoring mimo akcelerátor. To jsou moji klienti. Nejčastěji jde o firmy, řekněme, střední, středně velké, ale jsou to třeba i lidi, kteří se chystají založit byznys, anebo už ho mají, ale jsou na začátku a chtějí mít sparingpartnera, který jim trochu pomůže. U firem řešíme většinou nějakou obchodní strategii. Momentálně je potřeba, aby firmy byly schopné se změnit, reagovat na to, co se děje na trhu. Mentoring je jakousi řízenou diskuzí, protože když o těch věcech mluvíte s někým, kdo není ponořený do vaší firmy, tak kolikrát vykrystalizují právě nějaká řešení nápady, jak to dělat.

Soustředíte se pouze na český trh nebo máte i nějaké zahraniční klienty?

Většinou na český trh. I když mám pár zahraničních klientů, ale i ti podnikají v Česku.

Když už jsme u těch Čechů, myslíte si, že jsou dobří podnikatelé? Jak se změnili za tu dobu, co se věnujete tomuto oboru?

Dnes je ve vzduchu i v mediálním prostoru chuť podnikat větší, než byla v devadesátých letech. Obrovským rozdílem je ochota přijímat investory. To znamená, že dostanu investici a dám podíl ve firmě, což bylo v devadesátkách téměř nemyslitelné. Jestli jsou Češi dobří podnikatelé, se nedá jednoduše říci. Všechno je o lidech. Třeba v Americe je takový ten podnikatelský drive úplně nikde jinde, protože tam podnikatelská kultura je kontinuálně. Kdežto tady je až porevoluční. Můžeme se rozhlédnout, co se děje na našich ulicích, kdo tam je. Jsou tam lidi, kteří čekají s nataženou rukou, až jim někdo pomůže. Ale myslím si, že bychom našli podobné typy lidí všude na světě.

V čem podle vás dělají Češi největší chyby, v porovnání s americkými podnikateli?

Určitě se podceňují. Američani jsou od školky vychováváni v tom, že jsou nejlepší. To tady samozřejmě není. Neustále u nás převládá pocit, že bychom se neměli před ostatními moc vytahovat. Na druhou stranu tu jsou start-upisti, kteří mají sebevědomí, u kterých si říkám, wow, chtěla bych mít desetinu toho, co oni.

Bojí se Češi neúspěchu?

Jasně. Na neúspěch se tady určitě pohlíží jinak, než třeba v Americe. Nežeňme to do extrému, že fuckup je něco báječného. Vždy je to nepříjemné. Můžete se na to dívat jako na příležitost. Samozřejmě záleží, jaký fuckup uděláte.

Ve své práci se věnujete různým věkovým kategoriím. Jaké jsou rozdíly mezi podnikateli, co začínají v pětadvaceti a těmi po padesátce?

Je tam určitá míra rizik, které ti starší zvažují. Osobně jsem velkým propagátorem podnikáním po padesátce, protože vždycky říkám, máte čas, nemusíte nikomu dělat svačiny, nemusíte s někým psát úkoly, je to úžasný. Když se podíváte na demografickou křivku, tak je evidentní, že u nás těch padesát plus, bude a je hodně. Všechny generace by se spolu měli naučit spolupracovat. My nemůžeme říkat, že generace Z je hrozná. To, že nechcete mít závazky je super. Nemáte hypotéky, nikde se nevážete, máte volnost, svobodu, to je bezva. Na druhou stranu je dobré vzít v potaz, že my starší máme něco odžito a jistou životní moudrost. Už nás toho tolik nerozhází, protože jsme se potkali s blbcem a zažili nějaké neúspěchy. Takže si máme navzájem co nabídnout.

Jak oslnit investora

Jste mentorka. Co byste poradila lidem, co chtějí získat investora?

Šla bych za investorem, až když vím, že mám trh a zákazníky - takzvanou trakci a potenciál růstu. Protože co investor chce? Zhodnotit své peníze. Pro podnikatele je častým problémem říct v kostce, o čem jejich byznys je. Tedy, co prodávám, kde je můj trh, jaký je byznys model, to znamená, jak vydělávám peníze, jaký je potenciál růstu, kolik peněz potřebuji, za co je utratím, a jaký bude efekt toho, že ty peníze utratím. V našem případě to znamená, že potřebuji postavit sales team, najmout odborníka na umělou inteligenci, který bude ročně stát x peněz, potřebuji nové prostory, výrobní halu atd. Jednoduše mít nachystané konkrétní koky a finanční plán. Co je velkým nedostatkem při tzv. pitch deckách - prezentacích pro investory, je, že lidi vyprávějí příběhy, jak už dědeček chtěl stavět letadla, a proto stavím taky letadla, nebo modely letadel, když teda nebudeme předpokládat, že někdo staví Boeing. Přičemž zapomene na finance. Faktem je, že většina investorů jsou ostřílení byznysmeni, kteří vědí zač je toho loket. Abyste je zaujali, musíte jít přímo k jádru věci.

Jak na investora nejlépe zapůsobit?

Já bych řekla nemachrovat. Jelikož se často vyskytuji v různých investičních výborech, setkávám se s tím, že lidé maskují svoji nervozitu sebevědomím, což investoři poznají. Lepší je na rovinu říci, že jste nervózní a nedělat ze sebe mistra světa. Investoři investují do vaší budoucnosti. Musíte je umět přesvědčit, že ta budoucnost je taková, jak říkáte. Takže většina investorů chce lidi, co mají drive, energii, charisma. Jestli máte v týmu introverta, tak ho nepouštějte před investora. Pošlete tam někoho, kdo má energii a drive, protože investor chce vědět, že jste rváč, který do toho půjde, ať prší, nebo svítí slunce.

V momentě, kdy jste v pozici, že můžete být zajímavý pro investora, tak jste s největší pravděpodobností zajímavý i pro banku. Do banky musíte přinést, nějaký reporting, což investorovi taky, ale banka vám nebude říkat, jestli máte Frantu propustit, nebo ne, což investor možná ano. Musíte se s investorem předně domluvit, jak se bude ve firmě rozhodovat.

