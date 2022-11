V centrech sdílených služeb pracuje přes 100 tisíc lidí. Asociace rozdala diamantové ceny

Osm diamantových ocenění za mimořádné projekty a inovace předala asociace ABSL na svém galavečeru.

Asociace ABSL i letos ocenila firmy, které v uplynulém roce nejvíce přispěly k rozvoji oboru podnikových služeb v České republice a díky inovativním projektům zvýšily standard poskytovaných služeb, zákaznické zkušenosti, rozvoje talentů či pracovního prostředí. Vítězné projekty vybírala dvanáctičlenná nezávislá odborná porota z bezmála pěti desítek nominací v sedmi kategoriích. Ocenění s názvem ABSL Diamonds byla letos udílena již po deváté, trofej v podobě velkého diamantu výherci převzali v průběhu gala večera u příležitosti výroční konference ABSL.

„Díky inovacím jako obor rosteme, díky inovacím se stáváme odolnějšími vůči mimořádným situacím a krizím, díky inovacím nabízíme zajímavou a kreativní práci a poskytujeme prémiové pracovní prostředí a zázemí pro profesní i osobní růst. A co je velmi důležité, díky inovacím dokážeme pomáhat i okolí a zranitelnějším komunitám,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje centra podnikových, zákaznických a IT služeb, a dodává: „Všem výhercům gratulujeme a věříme, že jejich úsilí motivuje a inspiruje nejen celý náš obor, ale i firmy a organizace napříč všemi sektory.“

Kdo letos vyhrál:

V kategorii Customer Initiative (Nejlepší zákaznický projekt) si cenu zasloužila společnost Infosys, která pro svého klienta implementovala samoobslužný portál zvyšující efektivitu kontaktu se zákazníky. Portál využívá 3 chatboty, interaktivní formuláře a intuitivní návody, díky nimž se podstatně zkrátila doba řešení technických problémů vznesených uživateli, kteří jsou zároveň schopní část problémů řešit samostatně. Měsíčně se prostřednictvím tohoto portálu řeší zhruba 6000 technických problémů, přičemž průměrná doba vyřízení požadavku se zkrátila z 15 na 5 minut. Možnost řešit své požadavky tímto způsobem přispěla i ke snížení množství telefonátů zákazníků o plných 30 %. To umožnilo klientovi získat další čas, aby se mohl soustředit na strategičtější úkoly, což znamenalo i přímé finanční přínosy ve výši milionů dolarů.

Ceny Asociace ABSL. Zdroj: ABSL, se svolením

V kategorii Education (Nejlepší projekt v oblasti vzdělávání) získala ocenění společnost BlueLink International CZ, která navrhla a nasadila digitální vzdělávací program S.T.E.P. (Strive Towards Excellence Program) určený k profesnímu rozvoji zaměstnanců. Jedná se o hybridní program, který propojuje tradiční Learning Management Systém s digitálním koučinkem a skládá se z široké škály nástrojů a zdrojů, které umožňují vedoucím pracovníkům podporovat a školit interní talenty vytvářením personalizovaných vzdělávacích programů. S.T.E.P. je plně integrován do firemního digitálního prostředí založeného na technologiích Microsoft a aktuálně je využíván více než 500 zaměstnanci, kteří mají k dispozici přes 700 hodin vzdělávání dostupného v různých formátech, ať už jako e-learning, virtualní workshop, webinář či podcast. Část obsahu je tvořen interně, část ve spolupráci s externími partnery, k nimž mimo jiné patří Google grow, International Study Program, The Global Exec, School 42, Udemy, Edx, Coursera nebo Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN). S.T.E.P. nepřináší jen samotný profesní rozvoj zaměstnanců, ale druhotně i růst spokojenosti klientů (o 9 procentních bodů) a efektivity (o 8 procentních bodů). Zároveň došlo ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců a snížení fluktuace, a to o 5,6 %.

V kategorii ESG Towards Resilience (Nejlepší projekt v oblasti ESG) získala ocenění společnost Conectart, která zrealizovala širokou škálu projektů, z nichž nejvýraznější byla edukativní kampaň pro seniory, na níž spolupracovala s Policií České republiky. V rámci ní Conectart na své náklady vyvinul a zprovoznil plně automatizovaného voicebota, který seniorům poskytuje rady, jak rozpoznat podvodný hovor a jak se během něj a po něm chovat. Během jednoho měsíce voicebot zavolal a informoval přes 200 000 seniorů, 93 % z nich si hovor poslechlo až do konce. Podvodné telefonáty cílící na seniory způsobí ročně finanční škody v řádech desítek milionů korun.

V kategorii Employer Branding and People Engagement (Budování značky zaměstnavatele a zapojení lidí) uspěla společnost Accenture se svou mobilní aplikací Stronger every day, s jejíž pomocí chtěla podpořit propojení zaměstnanců v době pandemie. Lidé se po dobu 5 týdnů mohli zapojovat do různých sportovních, kulturních či gurmánských výzev a po jejich splnění se mohli těšit na speciální odměny. Kromě propojení 266 kolegů a 17 tisíc společně nachozených kilometrů firma v rámci tohoto programu věnovala 230 tisíc korun čtyřem nevládním charitativním organizacím.

V kategorii Innovative Workplace and Remote Working (Inovativní pracovní prostředí a strategie vzdálené práce) byla oceněna společnost CTP za své brněnské co-workingové centrum Clubco. Nápad na vybudování moderního high-tech co-workingového prostoru jakožto alternativy k tradičním firemním kancelářím vznikl jako odezva na zvyšující se poptávku a jako doplnění portfolia vedle industriálních a office parků. Výsledkem je Clubco v centru Brna, které na 4000 m2 poskytuje zázemí jak živnostníkům a podnikatelům, tak i malým a středně velkým firmám, které začínají co-working nabízet svým zaměstnancům v rámci nových strategií v přístupu ke vzdálené práci, jako je například Flex & Core, který kombinuje menší hlavní kancelář s členstvím v jednom nebo více co-workingových centrech. Prostory byly otevřeny v době pandemie, což jejich start neulehčilo, ale díky široké nabídce variant členství si v Brně obratem získaly velkou popularitu.

Galavečeře Asociace ABSL v Obecním domě, zdroj: Asociace ABSL, se svolením

V kategorii Value Creation (Nejlepší přidaná hodnota) zvítězila společnost Deutsche Telekom Services Europe Czech Republic za projekt, jehož cílem bylo odstranění datových sil a sjednocení dat na platformě Salesforce Cloud, která umožnila dále profesionalizovat řízení vztahů se zákazníky. Součástí projektu je i aplikace, která shrnuje všechny interakce se zákazníky, a transparentní databáze se všemi IT aplikacemi provozovanými společností. Manažer pro klíčové zákazníky je nyní schopen ušetřit týdně až 3 hodiny, které dosud trávil vyhledáváním dokumentů. Díky projektu se podařilo odstranit sdílení souborů různými kanály a neefektivní komunikaci e-mailem nahradit jedinou ucelenou platformou. Nově zavedený proces plně digitální nabídky je automaticky řízen systémem, včetně procesu elektronického podepisování, což umožňuje efektivněji získávat nové zákazníky.

V kategorii Business Innovation (Nejlepší inovace) byla oceněna společnost Knorr-Bremse Services Europe za projekt transformace provozního modelu nepřímého nákupu z národně orientovaného na procesně orientovaný, zvýšení vyspělosti oddělení na benchmark odvětví a následnou přípravu transformace oddělení na Purchase to Pay – sloučení s oddělením účtárny. Společnost, která poskytuje služby nepřímého nákupu pro všechny evropské lokality Knorr-Bremse, dosáhla díky standardizaci procesů růstu produktivity o 23 %. Změna taktiky nákupu dala vzniknout novému vyjednávacímu týmu, který dosáhl v roce 2021 o 88 % více úspor než v roce 2020. V projektu firmu Knorr-Bremse podporovala společnost Accenture.

Druhý diamant si v této kategorii zasloužila společnost Medtronic za svého virtuálního asistenta PABLO (Payroll Automation By Logical Optimization), který převzal manuální agendu v oblasti měsíčních zpracování mezd v celém regionu EMEA (Evropa, Blízký východ, Afrika). Za iniciativou stojí holandské mzdové oddělení společnosti, které na tvorbě řešení spolupracovalo s týmy z Credit Services, IT a HR. PABLO ušetřil pětičlennému týmu 25 hodin práce měsíčně a významně zvýšil spokojenost interních zákazníků. Pilotní projekt probíhal v 10 entitách společnosti, v současné době je řešení implementováno ve 25 entitách a do budoucna by mělo pokrýt všech 65 entit společnosti Medtronic.

ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) je organizace sdružující společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb, který představuje silný zdroj zaměstnanosti v České republice. ABSL vznikla v roce 2013 s cílem podporovat společnosti z oblasti podnikových služeb, sdílet best practises a pomáhat s rozvojem aktivit svých členů i jiných subjektů působících v tomto segmentu. Zároveň ABSL poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit svá centra podnikových služeb. V současnosti v ČR působí téměř 400 center zaměstnávajících již bezmála 160 tisíc lidí.

