Šéf giganta BlackRock: Nacionalistická politika v USA zvýší inflaci

Nacionalistická politika ve Spojených státech zvýší inflaci, přispěje k tomu ale více faktorů, včetně deportace zaměstnanců, kteří jsou v USA bez dokladů. Na každoroční konferenci CERAWeek zaměřené na těžební průmysl to řekl šéf americké investiční společnosti BlackRock Larry Fink. Neznamená to ale podle něj, že by tuto politiku odmítal. Zahájení konference v Houstonu v pondělí provázely protesty aktivistů za ochranu klimatu.

„Já si myslím, že pokud se všichni staneme trochu nacionalističtějšími - a neříkám, že je to špatná věc, víte, rezonuje to se mnou -, povede to ke zvýšené inflaci,“ řekl podle agentury Reuters. S dalším růstem nákladů je podle něj potřeba počítat v příštích šesti až devíti měsících. BlackRock je největším správcem majetku na světě.

Problémy v zemědělském sektoru

Co se deportací týče, ty by podle Finka mohly způsobit problémy v zemědělském sektoru. „Budeme mít dostatek pracovníků, abychom zajistili sklizeň?“ zeptal se. „Členům Trumpova týmu jsem také řekl, že nám dojdou elektrikáři, které potřebujeme k budování datových center pro umělou inteligenci (AI). Prostě jich nemáme dost,“ řekl.

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa také pohrozila vysokými cly obchodním partnerům. Lidé v průmyslových odvětvích přitom varují, že cla by mohla prudce zvýšit dovozní náklady. „Když jedu do Washingtonu a když se tam o té politice mluví, tak se ptám, za jakou cenu jsme ochotni tohle tolerovat,“ řekl Fink.

Každoroční konference CERAWeek je největším setkáním představitelů energetického sektoru na světě. V pondělí se před začátkem této týdenní akce sešli demonstranti, kteří požadují, aby se nezvyšovala produkce ropy, plynu, petrochemických produktů ani plastů. Americký ministr energetiky Chris Wright řekl, že změna klimatu je vedlejším efektem budování moderního světa.

Několik desítek protestujících se shromáždilo v centru Houstonu u místa, kde se konferenci koná, a drželi transparenty s nápisy jako „Přestaňte financovat klimatickou krizi“ nebo „Fosilním palivům nevěříme“.

„Potřebujeme čistší vodu, čistší vzduch a méně toxické podmínky pro lidi a všechny tvory na této planetě,“ řekla Jessica Grimová, která na demonstraci přijela z Ohia. „Chci, aby energetický průmysl otevřel oči,“ dodala.

Letošní CERAWeek se koná v době, kdy nová americká administrativa pod vedením prezidenta Donalda Trumpa zásadně mění politiku svého předchůdce zaměřenou na urychlení přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a řešení změn klimatu. Trump vyzval producenty ropy, aby více těžili. Od své administrativy zároveň požaduje snížení byrokracie, která zpomaluje rozvoj energetických projektů.

