Škoda Auto letos září. Automobilka zvýšila provozní zisk o více než 47 procent

Automobilka Škoda Auto za devět měsíců letošního roku zvýšila provozní zisk na 1,26 miliardy eur (31,1 miliardy korun) z 856 milionů eur před rokem. Hospodaření podpořil růst objemu prodeje a také vyšší ceny, uvedl mateřský koncern Volkswagen ve výsledkové zprávě. Tomu od ledna do září provozní zisk klesl.

Tržby Škody Auto se zvýšily na 19,659 miliardy eur (485,8 miliardy korun) z 15,181 miliardy eur před rokem. Automobilka ale také upozornila, že na výsledky měly negativní dopad kurzové vlivy, vyšší náklady a útlum ruských aktivit. Škoda už dříve uvedla, že odbyt jejich aut se meziročně zvýšil o 17,9 procenta na 642 200.

Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v České republice, výrobní kapacity má také v dalších zemích, například v Číně a v Indii. Loni v důsledku invaze ruských vojsk na Ukrajinu ukončila aktivity na ruském trhu. V březnu oznámila, že kvůli ukončení obchodních aktivit a výroby v Rusku loni přišla téměř o 700 milionů eur.

Volkswagenu se daří méně

Své výsledky představil také mateřský koncern Škoda Auto Volkswagen. Největší evropské automobilce klesl za prvních devět měsíců letošního roku provozní zisk o sedm procent na 16,2 miliardy eur (400,5 miliardy korun). Na vině jsou převážně mimořádné položky související s oceněním komodit, po očištění od těchto položek se zisk zvýšil o dvě miliardy eur.

Tržby za tři čtvrtletí stouply o 16 procent na 235,1 miliardy eur. Automobilka přitom dodala 6,7 milionu vozů, což bylo o 11 procent více než ve stejném období loni.

„Celkově jsme na dobré cestě a ve třetím čtvrtletí jsme zvýšili objemy prodeje i tržby,“ řekl finanční a provozní ředitel Volkswagen Group Arno Antlitz. „Nemůžeme ale být spokojeni se ziskovostí, která ve třetím čtvrtletí nedosáhla našich ambiciózních cílů.“

V samotném třetím čtvrtletí se provozní zisk zvýšil o 17 procent na pět miliard eur. Tržby vzrostly o 12 procent na 78,8 miliardy eur.

Stejně jako mnoho dalších průmyslových podniků se automobilky zajišťují proti výkyvům cen komodit, což může vést k nepeněžním ziskům nebo ztrátám, obvykle na konci každého čtvrtletí. Ve třetím čtvrtletí tako nepeněžní ztráta činila 2,5 miliardy eur. Volkswagen upozornil, že další vývoj na komoditních trzích zůstává nepředvídatelný.

Za celý letošní rok Volkswagen očekává zvýšení tržeb o deset až 15 procent. Zákazníkům chce dodal devět až 9,5 milionu vozů.