Firma Hyundai Mobis rozšíří výrobu na Slovensku. Od Fica bude mít daňovou úlevu

Jihokorejská společnost Hyundai Mobis investuje na Slovensku přes 170 milionů eur (4,3 miliardy korun) do výroby součástek hlavně pro elektromobily, zaměstná v ní více než 270 lidí, řekl po podpisu memoranda mezi slovenskou vládou a Hyundai Mobis slovenský premiér Robert Fico. Hyundai Mobis je na Slovensku už teď největším výrobcem dílů pro automobily.

Hyundai Mobis podle Fica zmíněnou investici zrealizuje ve městě Nováky, které leží v regionu. Ten v současné době prochází transformací po ukončení těžby hnědého uhlí. Slovenský premiér řekl, že stát poskytne investorovi daňovou úlevu zhruba 26 milionů eur (657 milionů korun).

„Slovensko je země, která má největší koncentrací výroby automobilů na celém světe. Tato koncentrace přináší výhody i rizika. Slovenská republika musí být připravena na změny, které souvisejí s elektromobilitou,“ uvedl Fico.

Šéf Hyundai Mobis řekl, že nový výrobní program bude zaměřen na produkci pohonných jednotek.

Novou investici ohlásili zástupci slovenské vlády a Hyundai Mobis v době, kdy je na Slovensku nízká nezaměstnanost. Zaměstnavatelé si tam dlouhodobě stěžují na nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Korejská skupina, která dodává komponenty automobilkám Hyundai Motor a Kia, už léta provozuje závod na severu Slovenska, a to u továrny Kia. Podle svého webu tam vyrábí například palubní desky, nápravy a nárazníky.

Kromě automobilky Kia vyrábí auta na Slovensku také Jaguar Land Rover, Stellantis a Volkswagen. Na ně je v zemi navázána řada výrobců součástek. Novou továrnu v zemi staví automobilka Volvo.

