V oblasti moderní energetiky patří Česko k evropské špičce. Naše firmy pomáhají s transformací v řadě zemí

Rozmach energií z obnovitelných zdrojů s sebou přináší řadu výhod. Pro distributory a dodavatele je ovšem rovněž obrovskou výzvou. Zapojení velkého množství nových energetických zdrojů, které jsou navíc závislé na počasí, síle větru, slunečním svitu a dalších těžko predikovatelných faktorech, přináší řadu problémů, které je třeba řešit. Mezi ty největší patří výkyvy v přenosových sítích, přebytky energií a nutnost jejich ukládání nebo zvyšující se požadavky na přehlednost a bezpečnost celé soustavy.

„Evropská energetika dnes prochází asi největšími změnami v celé své dosavadní historii. Přechod z centrálně řízené energetiky, kde bylo jen několik málo relativně stabilních energetických zdrojů, na takzvanou distribuovanou energetiku, je nepochybně největším a nejnáročnějším projektem, který řešíme,“ říká Martin Čížek ze společnosti TTC Marconi, která se zabývá vývojem technologických řešení pro kritickou infrastrukturu. „S trochou nadsázky se dá říct, že energetika dnes prochází podobně revolučním vývojem, kterým si prošla oblast telekomunikací v devadesátých letech, když přicházely mobilní telefony. Pro Česko to představuje velkou příležitost, protože naše firmy patří v mnoha oblastech souvisejících s touto proměnou k evropské špičce,” dodává.

V Česku vzniká jeden z prvních projektů svého druhu

Se zvyšujícím se počtem zdrojů v energetické síti klesá její přehlednost. Ta je přitom pro efektivní a bezpečné řízení klíčová. Nová energetika tak klade mnohem větší důraz na to, aby provozovatel sítě v každém okamžiku věděl, co přesně se na jednotlivých místech děje a byl schopen vše do detailu měřit. Jedině tak může včas a adekvátně reagovat na případné změny a efektivně zabránit výpadkům elektřiny nebo jiným problémům.

Jeden z prvních evropských projektů zaměřených na sběr a zpracování dat z transformačních stanic vzniká právě v Česku. TTC Marconi vede konsorcium firem, které ve spolupráci se společností ČEZ Distribuce postupně instaluje potřebné technologie do více než dvaceti tisíc transformačních stanic. Díky projektu bude možné měřit velké množství parametrů v síti.

„V rámci projektu probíhá každý den kolem pěti milionů měření. Jejich výsledky průběžně přenášíme do speciálního datového centra, kde probíhá jejich zpracování a analýza. Na evropské poměry se zatím jedná o poměrně unikátní projekt, a to jak počtem stanic, tak i množstvím zpracovávaných dat. Předběžný zájem o rozšíření spolupráce už projevilo několik dalších distributorů z celé Evropy. Aktuálně s nimi řešíme další postup,“ vysvětluje Čížek.

V konsorciu působí i další společnosti ze skupiny TTC. Jednou z nich je brněnský Mycroft Mind, původní spin-off Masarykovy Univerzity, který dnes patří mezi přední evropské společnosti zabývající se datovou analytikou v energetice. „Mycroft Mind přináší do projektu mimo jiné i své cenné zkušenosti se zahraniční energetikou. Mezi jejich zákazníky patří největší španělský distributor energií, společnost Iberdrola. Mycroft Mind pro něj vyvinul řešení, které na základě sledování změn dokáže detekovat černé odběry energie. Klienty má i na řadě dalších míst, třeba v Německu, Rakousku nebo Itálii, dále pak operuje ve Velké Británii, Kanadě, Spojených státech nebo Dubaji,“ jmenuje Čížek.

Bezpečnost na prvním místě

Zavedení obnovitelných zdrojů a zajištění plynulých dodávek elektřiny není výzvou jen pro Českou republiku, otázky s tím spojené rezonují i v řadě dalších zemích. Zajištění spolehlivých dodávek energií je něco, bez čeho se žádný stát na světě neobejde. Proto je také energetická soustava součástí kritické infrastruktury. A technologie tu pomáhají už řadu let.

„Jedním z hojně využívaných bezpečnostních prvků je systém takzvané teleprotekce. Spočívá v monitoringu stavu energetické sítě, izolaci poruch a ochraně kritických částí před poškozením. V případě poruchy automaticky odpojí vadné části od zbytku sítě, a zabrání tak případnému blackoutu,“ popisuje Čížek a dodává: „Teleprotekce byla jednou z prvních aplikací, kterou jsme před lety začali vyvíjet. Dnes máme více než 3 000 takových instalací po celém světě.“ Mezi nejdůležitější zahraniční trhy patří Ukrajina, Bulharsko, Rumunsko, Polsko nebo Německo, projekty se ale rýsují i v dalších zemích západní Evropy.

Bezpečnost se neřeší jen na úrovni samotných dodávek energií. „Neméně důležité je i zajištění bezpečné a spolehlivé komunikace, která je pro efektivní řešení krizových situací klíčová. I z tohoto důvodu jsme vyvinuli vlastní dispečerskou platformu, která umožňuje koordinaci veškerých činností z jednoho místa a nabízí míru zabezpečení odpovídající požadavkům kritické infrastruktury. Využívá se tak nejen v řadě významných evropských energetických společností, ale také na železnici nebo u záchranných složek,“ uzavírá Čížek.

