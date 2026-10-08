Drony, které loví jiné drony. Strnadova CSG se zapojila do vývoje systému SwarmShot
CSG se přes svou americkou společnost Federal Ammunition zapojila do vývoje nového protidronového systému SwarmShot. Ten má propojit speciální munici, lehký zbraňový modul a umělou inteligenci tak, aby skupina bezpilotních strojů dokázala ve vzduchu samostatně vyhledávat a ničit nepřátelské drony.
Skupina CSG rozšiřuje své aktivity v protidronových technologiích. Prostřednictvím společnosti Federal Ammunition, která patří do její americké divize The Kinetic Group, se společně s firmami O.F. Mossberg & Sons a Palladyne AI zapojila do vývoje systému SwarmShot.
Jeho principem je vytvořit opakovaně použitelný bezpilotní prostředek, který dokáže nepřátelský dron vyhledat, dostat se do vhodné pozice a pomocí speciální munice ho zničit. Více takto vybavených strojů má být schopno spolupracovat jako koordinovaný roj a rozdělovat si cíle podle aktuální situace.
Lotyšsko výrazně posílí své dělostřelectvo. Skupina CSG se společně se slovenskými a lotyšskými firmami zapojí do projektu za stovky milionů eur, jehož součástí budou samohybné houfnice MORANA i raketometné systémy. Část techniky vznikne v Česku a na Slovensku, další výroba a kompletace se má postupně přesunout přímo do Lotyšska.
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Lotyšsko výrazně posílí své dělostřelectvo. Skupina CSG se společně se slovenskými a lotyšskými firmami zapojí do projektu za stovky milionů eur, jehož součástí budou samohybné houfnice MORANA i raketometné systémy. Část techniky vznikne v Česku a na Slovensku, další výroba a kompletace se má postupně přesunout přímo do Lotyšska.
Munice od Federalu, zbraň od Mossbergu, řízení od Palladyne AI
Federal Ammunition bude zodpovídat za speciální protidronovou munici a její přizpůsobení pro zásahy bezpilotních cílů. Mossberg vyvine lehký zbraňový modul určený přímo pro použití ve vzduchu, včetně řešení zpětného rázu, dálkového ovládání a bezpečnosti. Palladyne AI dodá bezpilotní platformu, avioniku a autonomní systém IntelliSwarm, který má řídit navigaci, koordinovat více strojů a přidělovat jim cíle.
První verze SwarmShotu bude vyvíjena pro kvadrokoptéru Gremlin-X společnosti Palladyne AI. Stejný stroj má být možné nakonfigurovat buď pro útoky na pozemní cíle, nebo pro autonomní boj proti dronům. Po dokončení vývoje chtějí firmy systém nabídnout také dalším výrobcům jako integrační sadu pro jiné bezpilotní platformy.
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Výrobci obrněnců Tatra Defence Vehicle ze skupiny Michala Strnada se loni dařilo. Tržby mu vzrostly téměř o dvě miliardy na bezmála pět miliard korun. Čistý zisk se více než ztrojnásobil na 723 milionů. Skupina nyní plánuje do rozšíření kopřivnického areálu investovat zhruba 1,2 miliardy korun.
Proti levným dronům má být levnější i obrana
Jedním z hlavních důvodů vývoje je ekonomika protidronové obrany. Malé a levné drony mohou představovat problém pro klasické systémy založené na řízených střelách, protože prostředek použitý k jejich zničení bývá mnohonásobně dražší než samotný cíl.
SwarmShot má proto fungovat jako opakovaně použitelná obrana krátkého dosahu. Využití by mohl najít při ochraně vojenských jednotek, letišť, velitelských stanovišť, logistických zařízení, plavidel nebo další kritické infrastruktury.
V první fázi čekají systém testy munice, zbraňového modulu, zpětného rázu, stability stroje i střelby za letu s ostrou municí. Ověřovat se bude také autonomní spolupráce více dronů a propojení se stávajícími senzory a systémy velení. Harmonogram dalšího vývoje, případná jednání se zákazníky ani finanční podmínky projektu zveřejněny nebyly.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.