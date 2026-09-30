Pobaltí zbrojí kvůli obavám z Ruska. CSG a Slováci dodají houfnice i raketomety
Lotyšsko výrazně posílí své dělostřelectvo. Skupina CSG se společně se slovenskými a lotyšskými firmami zapojí do projektu za stovky milionů eur, jehož součástí budou samohybné houfnice MORANA i raketometné systémy. Část techniky vznikne v Česku a na Slovensku, další výroba a kompletace se má postupně přesunout přímo do Lotyšska.
Skupina CSG se zapojí do rozsáhlého projektu modernizace lotyšských ozbrojených sil. Kontraktační dokumentace byla podepsána dnes a celý projekt, jehož hodnota se pohybuje ve stovkách milionů eur, počítá s dodávkami samohybných houfnic MORANA a raketometných systémů. Hlavním kontraktorem je společnost Tatra Defence Systems ze skupiny CSG a na dodávkách se mají ve velkém podílet také slovenské a lotyšské firmy.
Jednou z hlavních součástí zakázky bude samohybná houfnice MORANA ráže 155 milimetrů na podvozku Tatra Force 8×8. Jde o společný produkt českého a slovenského obranného průmyslu. Vyvinula jej společnost Excalibur Army ze skupiny CSG ve spolupráci se slovenskými partnery, mezi nimiž je ZŤS Špeciál, která vyrábí 155milimetrový zbraňový systém. Lotyšská vláda už o pořízení houfnic rozhodla. Při výběru podle lotyšského ministerstva obrany hrály roli mimo jiné operační schopnosti, cena, dodací lhůty a možnost zapojit domácí průmysl.
Vedle houfnic má projekt zahrnovat také raketometné systémy. Využití společné platformy Tatra má lotyšské armádě usnadnit logistiku, údržbu, výcvik i dlouhodobý servis. Právě sjednocení techniky na jedné platformě patří mezi hlavní prvky celé zakázky.
Výrobci obrněnců Tatra Defence Vehicle ze skupiny Michala Strnada se loni dařilo. Tržby mu vzrostly téměř o dvě miliardy na bezmála pět miliard korun. Čistý zisk se více než ztrojnásobil na 723 milionů. Skupina nyní plánuje do rozšíření kopřivnického areálu investovat zhruba 1,2 miliardy korun.
Výrobce pandurů ztrojnásobil zisk. Nabírá lidi
Zprávy z firem
Výrobci obrněnců Tatra Defence Vehicle ze skupiny Michala Strnada se loni dařilo. Tržby mu vzrostly téměř o dvě miliardy na bezmála pět miliard korun. Čistý zisk se více než ztrojnásobil na 723 milionů. Skupina nyní plánuje do rozšíření kopřivnického areálu investovat zhruba 1,2 miliardy korun.
Výroba nezůstane jen v Česku a na Slovensku
Projekt není postaven pouze jako jednorázová dodávka vojenské techniky. Část systémů se bude vyrábět v Česku a na Slovensku, další výroba a kompletace se má postupně přesouvat přímo do Lotyšska. Tam mají za podpory českých a slovenských společností vzniknout také kapacity pro servis, údržbu a dlouhodobou podporu dodané techniky.
Lotyšský ministr obrany Raivis Melnis označil projekt za významný krok k posílení schopností ozbrojených sil. Zdůraznil přitom, že Lotyšsko nechce pouze nakoupit nové zbraně, ale také rozvíjet vlastní výrobní, servisní a technologické kapacity.
Průmyslová skupina CSG výrazně rozšíří výrobu pozemní vojenské techniky v Kopřivnici. Během následujících tří let investuje 49,7 milionu eur do nových hal, technologií a administrativního zázemí. V areálu Tatra Defence vznikne 14 tisíc metrů čtverečních výrobních ploch a rozvoj doprovodí nábor stovek zaměstnanců.
CSG rozšiřuje výrobu v Kopřivnici. Investuje 49,7 milionu eur a nabere stovky lidí
Zprávy z firem
Průmyslová skupina CSG výrazně rozšíří výrobu pozemní vojenské techniky v Kopřivnici. Během následujících tří let investuje 49,7 milionu eur do nových hal, technologií a administrativního zázemí. V areálu Tatra Defence vznikne 14 tisíc metrů čtverečních výrobních ploch a rozvoj doprovodí nábor stovek zaměstnanců.
Slováci dodají klíčové části
Významná role připadne slovenskému obrannému průmyslu. U houfnice MORANA se slovenské firmy mají podílet na dodávkách 155milimetrového zbraňového systému, výrobě nástaveb a dalších komponentů i na systému řízení palby.
Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák označil projekt za příklad evropské obranné spolupráce, která podle něj současně posiluje schopnosti armád i průmyslovou základnu Evropy. Podle šéfa divize CSG Defence Systems Jana Marinova je důležité také to, že spolupráce nekončí samotnou dodávkou techniky, ale počítá s dlouhodobým zapojením lotyšských partnerů.
Projekt je zároveň připravován s ohledem na možnost využít evropský finanční nástroj Security Action for Europe (SAFE), který podporuje investice členských států do obranných schopností a společné evropské pořizování vojenské techniky. Cílem je propojit české, slovenské a lotyšské výrobní kapacity a vytvořit dlouhodobý řetězec výroby, servisu a podpory nové techniky.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.