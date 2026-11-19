Strnadova nová hračka. CSG představila tank, který vyvíjela společně s Turky
Skupina CSG poprvé předvedla nový střední tank CFL-120 Karpat v pohybu a při ostré střelbě. Na vývoji spolupracovala s tureckou FNSS a italským Leonardem, přičemž část výroby by se měla soustředit na Slovensko.
Skupina CSG představila potenciálním zákazníkům nový střední tank CFL-120 Karpat. Ve vojenském zkušebním prostoru Záhorie na Slovensku jej poprvé ukázala při jízdě v terénu a střelbě na cíl. Tank měl premiéru už na bratislavském veletrhu IDEB 2026, dosud jej ale veřejnost neviděla v dynamické ukázce.
CFL-120 Karpat vznikl ve spolupráci CSG a turecké společnosti FNSS. Projekt kombinuje technologické know-how tureckého výrobce s výrobními a průmyslovými kapacitami skupiny CSG na Slovensku. Tank vychází z pásové platformy FNSS Kaplan a využívá věžový systém Hitfact MkII od italské společnosti Leonardo.
Palebná síla tanku, ale nižší hmotnost
Nový stroj patří do kategorie středních tanků a je vybaven hlavním kanónem ráže 120 milimetrů. Podle výrobců má spojovat palebnou sílu s vysokou mobilitou a nižšími logistickými nároky než tradiční hlavní bojové tanky. Určen je ozbrojeným silám, které hledají prostředek pro palebnou podporu a manévrové operace obrněných jednotek.
Leonardo zdůrazňuje především univerzálnost použité věže. „Integrace systému Hitfact MkII na vozidlo Karpat dále potvrzuje univerzálnost a modularitu naší věže, která jako jediná na světě disponuje kanónem ráže 120 mm schopným poskytnout palebnou sílu srovnatelnou s hlavním bojovým tankem při zachování nízké hmotnosti a malé síly zpětného rázu. Tyto vlastnosti umožňují její integraci na lehké a střední pásové i kolové platformy. Jsme přesvědčeni, že toto partnerství přinese nové příležitosti ke spolupráci a otevře cestu také k možnému využití technologie X-GUN,“ uvedl Luca Perazzo ze společnosti Leonardo.
Výroba má zamířit na Slovensko
Významnou roli v projektu má mít společnost MSM Land Systems se sídlem v Trenčíně. Její kapacity by měly být využity při lokalizaci výroby vozidel na Slovensku, což má zároveň otevřít prostor pro zapojení slovenských dodavatelů do mezinárodního dodavatelského řetězce.
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CSG Defence, MSM Land Systems a Leonardo při příležitosti ukázky podepsaly memorandum o porozumění, které vytváří rámec pro dlouhodobou spolupráci při propagaci, prodeji a výrobě věžového systému Hitfact MkII pro program CFL-120 Karpat.
„Podpis tohoto memoranda představuje důležitý milník v dalším rozvoji projektu CFL-120 Karpat a vytváří pevný základ pro naši dlouhodobou spolupráci se společností Leonardo. Věříme, že propojením našich technologických znalostí a průmyslových kapacit můžeme dále posílit naše partnerství a otevřít nové možnosti spolupráce v dalších oblastech společného zájmu,“ uvedl generální ředitel MSM Land Systems Michal Baláž.
Spolupráce se v budoucnu může rozšířit také na další technologie. Ve hře je například systém X-GUN ráže 30 milimetrů od Leonarda určený pro věže střední ráže. Případné rozšíření by však muselo být předmětem samostatné dohody.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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