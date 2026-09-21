Výrobce pandurů ztrojnásobil zisk. Nabírá lidi
Výrobci obrněnců Tatra Defence Vehicle ze skupiny Michala Strnada se loni dařilo. Tržby mu vzrostly téměř o dvě miliardy na bezmála pět miliard korun. Čistý zisk se více než ztrojnásobil na 723 milionů. Skupina nyní plánuje do rozšíření kopřivnického areálu investovat zhruba 1,2 miliardy korun.
Kopřivnická společnost Tatra Defence Vehicle (TDV), která vyvíjí, vyrábí a servisuje vojenská vozidla, vykázala za rok 2025 tržby 4,93 miliardy korun. Meziročně si polepšila o 1,9 miliardy, tedy téměř o 63 procent. Ještě výrazněji vzrostl čistý zisk z předloňských 230,5 milionu na 723,3 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.
Převážná většina tržeb pocházela z tuzemska. Na zahraniční zákazníky připadalo 5,7 procenta, zatímco o rok dříve to bylo 1,5 procenta. Přestože se tedy podíl zahraničních tržeb zvýšil, hlavním odbytištěm firmy zůstává český trh.
Sovětské tanky, západní obrněnce, boj o most u Remagenu i nejnovější technika českého obranného průmyslu. Na 22. Tankový den ve Vojenském technickém muzeu Lešany dorazilo přes 20 tisíc lidí. Obávaný dopravní chaos se nekonal a slunce nakonec rozehnalo i hrozbu deště. Vedle historických strojů poutaly pozornost především nový obrněnec Tadeas 4×4 a vojenský nákladní vůz Tatra Force ze skupiny CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada.
Fotoreportáž: Lešany znovu ovládly tanky. Vedle legend studené války se ukázal i nový obrněnec Tadeas
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Sovětské tanky, západní obrněnce, boj o most u Remagenu i nejnovější technika českého obranného průmyslu. Na 22. Tankový den ve Vojenském technickém muzeu Lešany dorazilo přes 20 tisíc lidí. Obávaný dopravní chaos se nekonal a slunce nakonec rozehnalo i hrozbu deště. Vedle historických strojů poutaly pozornost především nový obrněnec Tadeas 4×4 a vojenský nákladní vůz Tatra Force ze skupiny CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada.
Pandury, Titusy a pancéřované kabiny
Tatra Defence Vehicle patří do průmyslové skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada. Mezi její stěžejní projekty patří vývoj a výroba kolových obrněných vozidel Pandur, Titus a Tadeas. Podílí se také na výrobě platforem pro zahraniční výrobce tanků a pásových bojových vozidel a vyvíjí pancéřované kabiny či nástavby pro podvozky Tatra.
„Společnost má vlastní oddělení konstrukce a technologie a pracovníci se podílejí na návrhu nových konstrukcí a technologických řešení. V roce 2025 společnost v oblasti vývoje pracovala zejména na vývoji vozidel na různých platformách, vývoji kabin a komponentech,“ uvedl ve výroční zprávě člen představenstva Tomáš Jurenka.
Průmyslová skupina CSG výrazně rozšíří výrobu pozemní vojenské techniky v Kopřivnici. Během následujících tří let investuje 49,7 milionu eur do nových hal, technologií a administrativního zázemí. V areálu Tatra Defence vznikne 14 tisíc metrů čtverečních výrobních ploch a rozvoj doprovodí nábor stovek zaměstnanců.
CSG rozšiřuje výrobu v Kopřivnici. Investuje 49,7 milionu eur a nabere stovky lidí
Zprávy z firem
Průmyslová skupina CSG výrazně rozšíří výrobu pozemní vojenské techniky v Kopřivnici. Během následujících tří let investuje 49,7 milionu eur do nových hal, technologií a administrativního zázemí. V areálu Tatra Defence vznikne 14 tisíc metrů čtverečních výrobních ploch a rozvoj doprovodí nábor stovek zaměstnanců.
Růst se projevil také v počtu zaměstnanců. Zatímco v roce 2024 jich TDV měla v průměru 198, loni už 295. Během jediného roku se tak průměrný počet pracovníků zvýšil téměř o stovku.
Do Kopřivnice míří další miliarda
Skupina CSG chce na dosavadní rozvoj navázat rozšířením výrobního areálu Tatra Defence v Kopřivnici. Během příštích tří let do něj plánuje vložit přibližně 49,7 milionu eur, tedy zhruba 1,2 miliardy korun. Peníze mají směřovat do nových hal, strojů, technologií i zázemí pro zaměstnance.
Ve dvou etapách má vzniknout celkem 14 tisíc metrů čtverečních nových výrobních ploch. První hala o rozloze 5500 metrů čtverečních už se staví a bude sloužit především ke svařování. Její výrobní část by se měla dostat do zkušebního provozu letos v prosinci. Druhá etapa přidá dalších 8500 metrů čtverečních zejména pro obrábění a lakování; dokončení se plánuje na první čtvrtletí roku 2028.
„Počítáme během následujících tří let s investicemi v celkovém objemu přibližně 49,7 milionu eur, které vedle nových hal směřují také do obráběcích strojů, speciálních měřicích zařízení, technologií a prostor pro povrchové úpravy a dalšího výrobního vybavení,“ uvedl generální ředitel Tatra Defence Tomáš Mohapl.
S rozšiřováním areálu souvisí i další nábor. Ve firmách působících pod značkou Tatra Defence nyní podle CSG pracuje více než 550 lidí. Skupina očekává, že do konce letošního roku naplní plán přijmout až 300 nových pracovníků a příští rok nabere dalších více než sto. Jde o údaje za firmy pod společnou značkou Tatra Defence, nikoli pouze za samotnou společnost TDV.
Zbrojařská skupina CSG Michala Strnada získala prostřednictvím americké společnosti Federal další významnou zahraniční zakázku. Během sedmi let může dodat až 35 milionů nábojů policejním sborům Švédska, Norska, Dánska, Finska a Islandu. Kontrakt přichází krátce poté, co Federal a Remington uspěly také v tendru americké FBI.
Strnadova CSG boduje na severu Evropy. Policistům dodá až 35 milionů nábojů
Zprávy z firem
Zbrojařská skupina CSG Michala Strnada získala prostřednictvím americké společnosti Federal další významnou zahraniční zakázku. Během sedmi let může dodat až 35 milionů nábojů policejním sborům Švédska, Norska, Dánska, Finska a Islandu. Kontrakt přichází krátce poté, co Federal a Remington uspěly také v tendru americké FBI.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
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