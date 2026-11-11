Akcie CSG se propadly o více než 20 procent. Trh vyděsil slabší výhled marží
Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group se v Amsterdamu propadly o více než 20 procent a dotkly se historického minima 10,35 eura. Investory znepokojil především slabší výhled provozní marže, který CSG snížila kvůli levnější munici standardního dosahu a vyššímu podílu méně ziskové divize pozemních systémů.
Akcie Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada na burze v Amsterodamu klesly o více než 20 procent a dotkly se historického minima 10,35 eura. Krátce po 11:30 odepisovaly více než 18 procent a obchodovaly se těsně pod hranicí 11 eur. Analytici spojují prudký výprodej především se zhoršeným výhledem provozní marže.
S akciemi CSG se v Amsterdamu začalo obchodovat v lednu za 25 eur za kus. Krátce po vstupu na burzu jejich cena vystoupala až na rekordních 35,50 eura. Současný kurz je tak výrazně pod úrovní, na které firma na trh vstupovala.
Mezinárodní skupina Allwyn chce mít sportovní sázení pod větší kontrolou. S technologickou společností Kambi uzavřela dohodu za 50 milionů eur, která jí umožní vybudovat vlastní sázkovou platformu. Zároveň plánuje za 120 milionů dolarů odkoupit zbývající třicetiprocentní podíl ve vývojáři digitálních her Instant Win Gaming. Skupina tak sází na vlastní technologie a herní obsah, od nichž si slibuje rychlejší vývoj produktů i další expanzi.
Allwyn bere hru do vlastních rukou. Za miliardy
Zprávy z firem
Mezinárodní skupina Allwyn chce mít sportovní sázení pod větší kontrolou. S technologickou společností Kambi uzavřela dohodu za 50 milionů eur, která jí umožní vybudovat vlastní sázkovou platformu. Zároveň plánuje za 120 milionů dolarů odkoupit zbývající třicetiprocentní podíl ve vývojáři digitálních her Instant Win Gaming. Skupina tak sází na vlastní technologie a herní obsah, od nichž si slibuje rychlejší vývoj produktů i další expanzi.
Tržby rostou, marže ale klesne
Za první tři čtvrtletí letošního roku CSG meziročně zvýšila tržby o 6,1 procenta na 4,76 miliardy eur, tedy zhruba 115,9 miliardy korun. Hrubý provozní zisk EBITDA vzrostl na 1,2 miliardy eur. Firma zároveň ponechala beze změny celoroční výhled tržeb mezi 7,4 a 7,6 miliardy eur.
Investory ale zklamal výhled ziskovosti. CSG snížila očekávanou provozní marži přibližně na 21 procent, zatímco dosud počítala s rozmezím 24 až 25 procent. Důvodem jsou nižší ceny munice standardního dosahu, protože poptávka se přesouvá směrem k munici s delším dosahem.
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Firma zároveň uvedla, že ve třetím čtvrtletí urychlila prodej munice standardního dosahu za nižší tržní ceny. Na ziskovost negativně působil také vyšší podíl divize pozemních systémů na celkových tržbách. Ta dosahuje nižších marží než muniční divize.
Strnad zůstává nejbohatším Čechem
Majitelem CSG je Michal Strnad, kterého časopis Euro letos v srpnu označil za nejbohatšího Čecha s majetkem vyčísleným na 470 miliard korun. Na druhém místě žebříčku skončil Daniel Křetínský s majetkem 432 miliard korun a třetí Renáta Kellnerová s rodinou s majetkem 385 miliard korun.