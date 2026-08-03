„Bitcoinu věříme absolutně,“ říká Eric Trump. Na jeho těžbě přitom pálí investorské miliardy
Bitcoinová firma spojená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa dál těžce prodělává na těžbě bitcoinů. Od svého vrcholu ztratily její akcie přibližně 95 procent hodnoty. Propad byl tak výrazný, že firma v červenci provedla reverzní štěpení akcií v poměru jedna ku patnácti. Tím uměle zvýšila cenu jedné akcie, aby splnila podmínky pro další obchodování na burze Nasdaq.
Společnost American Bitcoin, kterou spoluzaložili Eric Trump a Donald Trump Jr., vykázala třetí čtvrtletní ztrátu v řadě. Firma ve druhém čtvrtletí prodělala 57 milionů dolarů, přestože zvýšila tržby i množství držených bitcoinů. V prvním čtvrtletí prodělala 82 milionů dolarů, připomíná agentura Bloomberg. Její akcie se od loňského maxima propadly přibližně o 95 procent.
Tržby společnosti vzrostly z 62 milionů na 67 milionů dolarů. Výsledky však zatížil pokles hodnoty kryptoměn, které American Bitcoin drží.
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Firma dál sází výhradně na bitcoin
American Bitcoin na rozdíl od řady dalších těžařů, kteří svou výpočetní infrastrukturu přesouvají k zakázkám pro firmy zabývající se umělou inteligencí, zůstává společnost zaměřená především na těžbu bitcoinů.
„Naše přesvědčení o bitcoinu zůstává absolutní,“ uvedl strategický ředitel Eric Trump. Cílem firmy je podle něj dál rychle růst a vybudovat dominantního amerického hráče zaměřeného na bitcoin.
Ke konci června držela společnost přibližně osm tisíc bitcoinů, zhruba o 14 procent více než na konci prvního čtvrtletí.
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Akcie se propadly o 95 procent
American Bitcoin vstoupil na burzu loni v září. Od svého maxima však jeho akcie ztratily přibližně 95 procent hodnoty. Firma proto v červenci provedla reverzní štěpení akcií v poměru jedna ku patnácti, aby si udržela kotaci na burze Nasdaq.
V pondělním předburzovním obchodování se kurz výrazněji neměnil.
American Bitcoin patří mezi společnosti, které se označují za firmy spravující digitální aktiva. Trumpova rodina stojí také za dalšími kryptoměnovými projekty, například decentralizovanou finanční platformou World Liberty Financial.
Podle finančních přiznání vydělal Donald Trump v loňském roce na svých kryptoměnových aktivitách nejméně 1,4 miliardy dolarů.
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