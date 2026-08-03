Palantir tápe. Akcie AI hvězdy spadly o 40 procent
Palantir stojí před výsledkovým testem, který může rozhodnout, zda se z jedné z nejžhavějších AI akcií znovu stane burzovní miláček. Akcie od listopadového vrcholu ztratily přes 40 procent, přesto zůstávají jedněmi z nejdražších v indexu S&P 500. Podle agentury Bloomberg tak firmě nemusí stačit ani prudký růst zisku a tržeb – investoři chtějí hlavně přesvědčivý výhled.
Akcie Palantiru mají za sebou tvrdé vystřízlivění. Od listopadového vrcholu ztratily více než 40 procent hodnoty a pondělní výsledky za druhé čtvrtletí ukážou, zda se firmě podaří znovu přesvědčit investory. Podle agentury Bloomberg ale Wall Street nečeká jednoduchý obrat.
Od Palantiru se už nyní očekávají mimořádně silná čísla. Firma vyvíjející software pro analýzu dat a platformy umělé inteligence má podle odhadů zvýšit čistý zisk o 143 procent a tržby o 80 procent. Volná hotovost, kterou investoři u AI firem sledují stále pozorněji, by se měla zdvojnásobit na jednu miliardu dolarů.
Palantir
Akcie datové a AI společnosti za poslední rok prošly výraznými výkyvy.
Problém je, že vysoká očekávání jsou už v akcii z velké části započítaná. „Bude to muset být opravdu dobrý kvartál, aby se akcie udržela nad vodou,“ řekl Bloombergu Luke Rahbari, šéf Equity Armor Investments, která akcie Palantiru drží. Podle něj musí firma nejen splnit čísla, ale přidat i velmi silný výhled.
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Trhy
Rodinní akcionáři pivovarnického obra AB InBev vybírají zisky po silné burzovní rally. Část historických vlastníků prodala akcie výrobce značek Stella Artois, Corona či Michelob Ultra za 731 milionů eur, tedy zhruba 17,8 miliardy korun. Podle agentury Bloomberg přišel blokový prodej poté, co akcie největšího pivovaru světa od začátku roku vyskočily o 37 procent.
Palantir během výprodeje výrazně zlevnil, pořád ale není levný. Akcie se obchodují zhruba za 67násobek očekávaného zisku na příštích 12 měsíců. To je výrazně méně než říjnový vrchol (247násobek) a také méně než pětiletý průměr (98násobek). Přesto Palantir dál patří mezi 15 nejdražších firem v indexu S&P 500. Podle poměru ceny k tržbám je dokonce nejdražší akcií celého indexu.
Klíčový okamžik
Právě vysoká valuace dělá z výsledků klíčový okamžik. Pokud firma zklame, akcie může podle investorů dál prudce padat. Ani dobrá čísla ale nemusí stačit, pokud se nezlepší nálada na trhu.
Na Wall Street má přitom Palantir stále silnou podporu. Z 33 analytiků sledovaných Bloombergem doporučuje 22 akcii kupovat. Průměrná cílová cena 189 dolarů znamená potenciál růstu o více než 50 procent během příštích 12 měsíců.
Býčí tábor argumentuje hlavně prudkým růstem tržeb a silným volným cash flow. Podle Daniela Morgana ze Synovus Trust může být vysoká cena akcie obhajitelná právě tím, že Palantir roste výrazně rychleji než firmy z indexu S&P 500.
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Zprávy z firem
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Rizika přetrvávají
Rizika ale zůstávají. Palantir může čelit politickému tlaku kvůli vazbám na Trumpovu administrativu, pokud demokraté v listopadových volbách získají kontrolu nad jednou nebo oběma komorami Kongresu. V Evropě se zároveň mohou objevit snahy vytlačit software Palantiru z některých systémů kvůli jeho práci s daty a blízkosti k Trumpovi.
Dopad případného odporu mimo USA by ale podle Morgana nemusel být zásadní. Spojené státy tvořily v roce 2025 zhruba 74 procent tržeb Palantiru.
Technologická výsledková sezona je zatím silná a software i technologické služby obecně překonávají očekávání. Palantir tak vstupuje do výsledků s nadějí na dobrá čísla. Otázkou ale zůstává, zda dobrá čísla stačí akcii, která je i po prudkém propadu stále velmi drahá.
„Palantir je příběh typu: ukažte nám výsledky,“ řekl Rahbari. Pokud podle něj výhled naznačí nejistotu, bude to pro investory velké zklamání.
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