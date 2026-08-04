České banky by ustály i tvrdý ekonomický náraz, ukázaly testy ČNB
České banky mají podle České národní banky dostatečně silný kapitálový polštář, aby ustály i výrazné zhoršení ekonomiky. Dohledové zátěžové testy ukázaly, že i v nepříznivém scénáři by kapitálový poměr testovaných bank zůstal vysoko nad regulatorním minimem. ČNB do testu zahrnula 13 bank, které představují zhruba 92 procent aktiv domácího bankovního sektoru.
Domácí banky jsou podle České národní banky ve velmi dobré kondici. Výsledky dohledových zátěžových testů ukázaly, že by dokázaly odolat i výraznému zhoršení ekonomických podmínek.
Testovaná část bankovního sektoru měla na konci roku 2025 na konsolidované úrovni kapitálový poměr 20,7 procenta. V nepříznivém scénáři, který pro roky 2026 až 2028 počítal s výrazným poklesem ekonomické aktivity v Česku i v zahraničí, by tento poměr klesl na 18,4 procenta.
Dluhy českých domácností u bank se v červnu meziměsíčně zvýšily o 26,5 miliardy korun a dosáhly 2,72 bilionu. Rostlo také zadlužení firem, jejichž úvěry stouply přibližně o 38 miliard na 1,62 bilionu korun. Vyplývá to z předběžných údajů České národní banky.
Češi se dál zadlužují. Domácnosti dluží bankám už 2,72 bilionu korun
Money
Dluhy českých domácností u bank se v červnu meziměsíčně zvýšily o 26,5 miliardy korun a dosáhly 2,72 bilionu. Rostlo také zadlužení firem, jejichž úvěry stouply přibližně o 38 miliard na 1,62 bilionu korun. Vyplývá to z předběžných údajů České národní banky.
Robustní kapitálový polštář
Podle ČNB to znamená, že ani v krizovém scénáři by se kapitálová přiměřenost testovaných bank nepřiblížila regulatornímu minimu. Tuzemský bankovní sektor tak podle centrální banky disponuje robustním kapitálovým polštářem.
Do letošního testování ČNB zařadila 13 tuzemských bank. Ty představují přibližně 92 procent aktiv bankovního sektoru v České republice.
Centrální banka hodnotila dopady úvěrového, tržního a operačního rizika na tříletém horizontu. Posuzovala také vývoj úrokových a neúrokových výnosů, nákladů a kapitálu. Test vycházel z dat ke konci roku 2025.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Dohledový zátěžový test bank vychází z metodiky Evropského orgánu pro bankovnictví, upravené pro specifika českého bankovního sektoru. Základní scénář vychází z oficiální makroekonomické prognózy ČNB zveřejněné ve Zprávě o měnové politice – zima 2026. Nepříznivý scénář pak simuluje výrazné zhoršení ekonomických podmínek.
ČNB používá zátěžové testy jako nástroj dohledu a hodnocení odolnosti finančních institucí i finančního systému jako celku. Dohledové zátěžové testy provádí ve spolupráci s vybranými bankami od roku 2009. Vedle nich od roku 2004 zpracovává také makrozátěžové testy založené na vlastních modelech.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.