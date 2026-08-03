POTVRZENO: USA pomohly Japonsku bránit kurz jenu
Japonsko se snaží zastavit pád jenu s pomocí USA. Washington a Tokio poprvé po 15 letech společně zasáhly na devizovém trhu, aby podpořily oslabující japonský jen. Představitelé obou zemí zároveň uvedli, že jsou v případě dalších nepříznivých výkyvů připraveni intervenovat znovu.
Japonsko a Spojené státy minulý týden podnikly koordinovanou intervenci na devizových trzích s cílem podpořit kurz japonského jenu. Úřady obou zemí tím potvrdily krok, o němž dosud obchodníci pouze spekulovali. Jde o první společnou měnovou intervenci obou zemí od roku 2011, uvedla agentura Reuters.
Obavy z dopadu na globální trhy
Společná intervence podle analytiků podtrhuje odhodlání Spojených států a Japonska zabránit tomu, aby výprodej japonské měny a japonských vládních dluhopisů vyvolal negativní dopady na globálních finančních trzích. Výprodej by například mohl zvýšit tlak na růst výnosů amerických vládních dluhopisů, které jsou už nyní relativně vysoké, píše The Guardian.
Japonská ministryně financí Sacuki Katajamaová v pondělí oznámí, že Tokio a Washington zasáhly společně na devizovém trhu. Cílem bylo zastavit pád jenu na čtyřicetiletá minima. Agentuře Reuters to řekli dva japonští vládní činitelé, kteří si kvůli citlivosti tématu nepřáli být jmenováni.
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Money
Japonská ministryně financí Sacuki Katajamaová v pondělí oznámí, že Tokio a Washington zasáhly společně na devizovém trhu. Cílem bylo zastavit pád jenu na čtyřicetiletá minima. Agentuře Reuters to řekli dva japonští vládní činitelé, kteří si kvůli citlivosti tématu nepřáli být jmenováni.
Japonské ministerstvo financí uvedlo, že páteční intervence byla reakcí na „nadměrné výkyvy a neuspořádané pohyby japonského jenu v posledních měsících“. „Nebudeme váhat s provedením další koordinované intervence,“ prohlásila japonská ministryně financí Sacuki Katajamaová, kterou citují světové agentury.
Washington je připraven zasáhnout znovu
Páteční intervenci potvrdil také americký ministr financí Scott Bessent. Spojené státy podle něj situaci nadále pozorně sledují a zůstávají v úzkém kontaktu s japonskými úřady.
„Nebudeme váhat se zapojením do dalších společných intervencí,“ napsal ministr na síti X.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy pomáhají Japonsku podpořit kurz jenu, aby tak projevily své přátelství a zároveň pomohly světové ekonomice.
„Vždycky stojíme za Japonskem. Japonsko se k nám chovalo velmi dobře, samozřejmě s výjimkou Pearl Harboru,“ prohlásil. Odkazoval tím na překvapivý japonský útok na americkou vojenskou základnu na Havajských ostrovech v roce 1941.
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