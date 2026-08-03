Šéf Chevronu nezmínil Trumpovy zásluhy. Prezident ho tvrdě zkritizoval
Donald Trump se pustil do šéfa Chevronu Mikea Wirtha. Vadí mu, že v rozhovoru pro Fox Business nepřipsal rekordní zisky ropné firmy politice jeho administrativy. Podle agentury Bloomberg prezident zároveň tlačí na ropné společnosti, aby před listopadovými volbami srazily ceny paliv u čerpacích stanic.
Americký prezident Donald Trump ostře kritizoval šéfa Chevronu Mikea Wirtha. Podle agentury Bloomberg mu vyčetl, že v rozhovoru pro Fox Business Network nezmínil politiku jeho administrativy podporující fosilní paliva. Zároveň vyzval ropné firmy, aby okamžitě snížily ceny pro spotřebitele.
Chevron ve druhém čtvrtletí vydělal 12 miliard dolarů, tedy zhruba 132 milionů dolarů denně. Šlo o rekordní zisk, který podpořily vyšší ceny ropy a rafinérské marže po uzavření Hormuzského průlivu během americko-íránské války.
Bitcoinová firma spojená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa dál těžce prodělává na těžbě bitcoinů. Od svého vrcholu ztratily její akcie přibližně 95 procent hodnoty. Propad byl tak výrazný, že firma v červenci provedla reverzní štěpení akcií v poměru jedna ku patnácti. Tím uměle zvýšila cenu jedné akcie, aby splnila podmínky pro další obchodování na burze Nasdaq.
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Trhy
Bitcoinová firma spojená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa dál těžce prodělává na těžbě bitcoinů. Od svého vrcholu ztratily její akcie přibližně 95 procent hodnoty. Propad byl tak výrazný, že firma v červenci provedla reverzní štěpení akcií v poměru jedna ku patnácti. Tím uměle zvýšila cenu jedné akcie, aby splnila podmínky pro další obchodování na burze Nasdaq.
Wirth podle Trumpa v rozhovoru uvedl všechny důvody, proč se jeho firmě daří. „Jediné, co pohodlně zapomněl zmínit, je, že bez geniální předvídavosti, síly a stability Trumpovy administrativy by byl ropný průmysl i naše země mrtvé,“ napsal prezident na síti Truth Social.
Trump zmínil Venezuelu
Trump připomněl i působení Chevronu ve Venezuele. Firma byla podle Bloombergu jediným velkým americkým ropným koncernem, který v zemi působil i během sankcí, a může těžit ze snahy Trumpovy administrativy znovu otevřít tamní ropný průmysl.
Ceny benzinu ve Spojených státech se v červenci vrátily nad čtyři dolary za galon. Konflikt na Blízkém východě se přitom táhne už pátý měsíc a část rafinérských kapacit zůstává mimo provoz. Wirth a další šéfové velkých ropných firem varovali, že ceny paliv mohou zůstat vysoko i tehdy, pokud ropa zlevní.
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Politika
Spojené státy zažívají nejhorší vlnu spalniček za 35 let a do očkovací kampaně se nečekaně zapojil i Robert F. Kennedy mladší. Ministr zdravotnictví a dlouholetý kritik vakcín v rozhovoru pro CNN vyzval rodiče, aby nechali děti očkovat. Ještě donedávna přitom očkování proti spalničkám označoval hlavně za osobní volbu.
„Ve třetím čtvrtletí uvidíme tlak na růst cen produktů. A možná i poté,“ řekl Wirth analytikům.
Trump ale trvá na tom, že ropné společnosti mají ceny u pump snížit. Politicky citlivé téma přichází před listopadovými volbami v polovině prezidentského období.
Chevron měl podle Wirtha ve druhém čtvrtletí rekordní těžbu v USA i rekordní objem zpracování v rafineriích. Firma podle něj dodávala energii v době, kdy je světový energetický systém pod tlakem a poptávka po dodávkách pro trhy i zákazníky je mimořádně vysoká.
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