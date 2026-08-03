Ruský diskont Mere pod sankcemi. V Česku má 12 prodejen
Sankce Evropské unie dopadly i na ruské vlastníky supermarketů Mere. Český Finanční analytický úřad jim zmrazil podíly a zablokoval výnosy. Není zatím jasné, zda to ovlivní provoz dvanácti tuzemských poboček.
Finanční analytický úřad ke konci července zmrazil podíly ruských manželů Andreje a Anny Šnajdrových, kteří v Česku provozují supermarkety Mere. Nemohou tak své podíly prodat ani z nich získávat výnosy, které do odvolání zůstávají zablokované v bankách. Informoval o tom Deník N. Ministerstvo financí rozhodnutí komentovat nechtělo. Šnajdr je od minulého týdne na sankčním seznamu Evropské unie (EU).
„Patří mezi přední podnikatele působící v Rusku. Andrej Šnajdr je fyzickou osobou, která materiálně či finančně podporuje činnosti, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,“ uvedla EU v odůvodnění zařazení na sankční seznam. Podle unijních úřadů Šnajdrovy firmy významně podporují domácí ekonomiku Ruska. Od roku 2014 působí i na okupovaném Krymu.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Supermarkety Mere mají v Česku momentálně 12 poboček. Deník N upozornil, že poslední veřejně dostupné hospodářské údaje pocházejí z roku 2013, kdy řetězec vykázal ztrátu zhruba čtyři miliony korun a tržby necelých 200 milionů korun.
Řetězec zavírá na Slovensku a v Řecku
Firma působí také na Slovensku, v Řecku či Rumunsku. Po zařazení Šnajdra na sankční seznam ale řetězec své pobočky na Slovensku a v Řecku zavírá, údajně z technických důvodů. Zástupci Mere neodpověděli Deníku N na otázku, zda budou mít sankce nějaký dopad i na působení řetězce v Česku.
Agentura Bloomberg minulý týden uvedla, že EU plánuje uvalit sankce na více než 1600 společností, které podle ní pomáhají Rusku ve válce proti Ukrajině. Šlo by o dosud největší počet firem, které kdy EU v rámci jednoho balíčku omezení zařadila na sankční seznam. Státy EU nedávno odsouhlasily 21. sankční balík, nyní pokračují přípravy dalších opatření.
Evropská unie připravuje dosud nejrozsáhlejší rozšíření sankčního seznamu od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Postihnout chce více než 1600 společností, které podle ní pomáhají Moskvě vést válku. Firmy dohromady zaměstnávají přes 265 tisíc lidí a jejich roční obrat přesahuje 20 miliard dolarů, uvedla agentura Bloomberg.
Unie chystá sankční megabalík. Na černou listinu může přibýt přes 1600 firem
Zprávy z firem
Evropská unie připravuje dosud nejrozsáhlejší rozšíření sankčního seznamu od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Postihnout chce více než 1600 společností, které podle ní pomáhají Moskvě vést válku. Firmy dohromady zaměstnávají přes 265 tisíc lidí a jejich roční obrat přesahuje 20 miliard dolarů, uvedla agentura Bloomberg.
Čínská vláda zakázala vývoz zboží dvojího užití do dalších 14 evropských společností. Na sankčním seznamu se ocitla také kopřivnická Tatra Trucks. Výrobce nákladních a vojenských vozidel však uklidňuje, že čínské opatření neovlivní jeho výrobu, dodavatelský řetězec ani zakázky pro zákazníky.
Čína zařadila Tatru na sankční seznam. Automobilka tvrdí, že výrobu to neohrozí
Politika
Čínská vláda zakázala vývoz zboží dvojího užití do dalších 14 evropských společností. Na sankčním seznamu se ocitla také kopřivnická Tatra Trucks. Výrobce nákladních a vojenských vozidel však uklidňuje, že čínské opatření neovlivní jeho výrobu, dodavatelský řetězec ani zakázky pro zákazníky.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.