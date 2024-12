Srovnání podmínek pro investice do kryptoměn může pomoci celé ekonomice

Poslanci srovnali podmínky investování do kryptoaktiv s podmínkami investování do tradičnějších nástrojů typu akcií. Jde o krok správným směrem, znamená třeba to, že po třech letech držení jsou krypto-investice osvobozené od daně z příjmu z jejich prodeje.

Poslanecká sněmovna právě schválila legislativu, jež srovnává podmínky investování do kryptoměn s podmínkami, které jsou běžné při investování do tradičnějších investičních nástrojů, třeba do akcií. Jedná se o krok, který podpoří investování v Česku a má potenciál podpořit celou českou ekonomiku. Dosud totiž bylo investování do kryptoměn v Česku znevýhodněno, i když jde o inovativní obor. Zatímco v případě akcií je investor po třech letech jejich držení osvobozen od daně ze zisku (protože se uplatňuje takzvaný časový test), v případě kryptoměn takto osvobozen dosud nebyl. Stane se tak právě až díky dnes schválené legislativě.

Nová legislativa tedy kryptoměnám nepřináší žádnou výhodu navíc, nad rámec toho, jak stát už nyní přistupuje k jiným investičním nástrojům. Pouze srovnává podmínky, a to právě zavedením časového (a hodnotového) testu i u krypta.

V době existence bitcoinových nebo etherových burzovně obchodovaných fondů (ETF), které už i v USA tamní regulátor letos schválil, byl časový test uplatňovaný na kryptoměny zcela nelogický. Protože investor může třeba do bitcoinu vložit své peníze skrze ETF – a pak tedy po třech letech držení daň neplatí. Anebo vloží své peníze do bitcoinu přímo, nikoli skrze ETF, a pak i po třech letech držení dani dosud vystaven zůstával.

Srovnáním podmínek zdanění zákonodárci nejen odstranili tuto nelogičnost v českém právním pořádku, leč zejména podpoří investování Čechů, včetně toho do krypta, a podpoří tudíž jeho další rozvoj a obecněji tolik potřebné inovace a digitální ekonomiku.

Když už, tak do cihly

Odborníci často upozorňují, že Češi, když už investují, tak „do cihly“. Což je jeden z důvodů, proč ceny nemovitostí v ČR trvaleji rostou jedním z nejrychlejších temp v EU a dostupnost bydlení je nejhorší v celé Evropě. Investování do realit je přitom poměrně neproduktivní, neboť sektor nemovitostí z povahy věci obecně vykazuje slabý inovativní potenciál. Česko je ekonomicky zbrzděné tedy i proto, že se tu stále relativně málo investuje právě do inovativního potenciálu. Málo peněz – například ve srovnání s USA – jde do rizikového kapitálu, startupů, akcií inovativních firem, krypta… Srovnání podmínek investování do krypta s podmínkami jiného investování je rozumným minimem k rozvoji inovativního potenciálu Česka. Může alespoň drobný zlomek peněz, které Češi investují, přesměrovat vstříc inovacím.

Svůj bitcoinový ETF fond od letoška provozuje třeba i americký BlackRock, největší investiční společnost na světě, která do loňska dlouhá léta spravovala investice České národní banky. Krypto ve Spojených státech a dalších zemích s inovativním potenciálem dávno vystoupilo z příšeří undergroundu a je dnes vlastně záležitostí establishmentu, který pochopil jeho možnou přínosnost. Chápe, ba oceňuje ji, zdá se, i rozhodující část českých zákonodárců, což je jedině dobře.