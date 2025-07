Další rekord. Obří nákupy vyhnaly cenu bitcoinu nad 118 000 dolarů

Za letošní rok si nejznámější kryptoměna připsala více než čtvrtinu hodnoty.

Cena bitcoinu dnes pokračuje v prudkém růstu. Kolem 8:30 SELČ se vyšplhala na další rekord, za posledních 24 hodin posílila zhruba o sedm procent a dostala se nad 118 000 dolarů (2,49 milionu korun), vyplývá z údajů kryptoměnové burzy CoinDesk. Další tisícovou hranici tak nejznámější kryptoměna překonala jen po několika hodinách. Výrazně zpevňují i další kryptoměny.

Ve čtvrtek v pozdních večerních hodinách se bitcoin ještě prodával zhruba za 114 000 dolarů. Od začátku týdne posílil asi o 10 000 dolarů, což je přibližně osm procent.

Rekordní cenu od začátku roku bitcoin překonal už několikrát. Tržní kapitalizace všech bitcoinů teď činí téměř 2,4 bilionu dolarů, což je podle CoinMarketCap.com asi 64 procent celého kryptoměnového trhu.

„Bitcoin opět přepsal historii, když poprvé překonal hranici 118 400 dolarů. Během 24 hodin přidal přes šest procent, a navázal tak na předchozí rekordy z května a července,“ napsal analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Kryptoměnový trh zažívá euforii, jen za poslední den se jeho celková tržní kapitalizace zvýšila o 160 miliard dolarů. Největší podíl na tom má právě bitcoin, který letos posílil již o více než 25 procent a ukazuje, že býčí trh dostal nový impuls – a tentokrát ho táhnou fundamenty,“ dodal.

Druhá největší kryptoměna ether měla ve stejný čas k dobru 7,5 procenta a přesáhla 3000 dolarů. Ether ale ještě není zdaleka zpět na rekordních hodnotách jako bitcoin.

K růstu cen kryptoměn přispěla sílící poptávka ze strany institucionálních investorů a přátelská politika administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, uvedla agentura Reuters.

Šéf Bílého domu letos podepsal exekutivní příkaz o zřízení strategické rezervy kryptoměn. Trump už v předvolební kampani sliboval, že podpoří domácí těžbu bitcoinu tak, aby se Spojené státy staly globálním centrem této technologie. Od Trumpova listopadového znovuzvolení se cena bitcoinu zvýšila už asi o 75 procent.

