Domácnosti si připlatí za elektřinu. E.ON zvedá ceny, dotkne se to půl milionu zákazníků
E.ON od ledna zdraží elektřinu zhruba půl milionu zákazníků se smlouvou bez závazku. Běžná domácnost si ročně připlatí kolem 1800 korun, tedy asi 150 až 200 korun měsíčně. Firma zdražení vysvětluje prudkým růstem velkoobchodních cen elektřiny, které letos stouply o více než 70 procent.
E.ON od ledna zvýší ceny elektřiny přibližně půl milionu zákazníků se smlouvou bez závazku. Zdražení se netýká klientů s fixovanou cenou. Domácnosti si oproti letošku připlatí několik stovek korun za každou spotřebovanou megawatthodinu.
V nejběžnější distribuční sazbě D02d bude nově jedna megawatthodina stát 3499 korun bez DPH, tedy 4234 korun s DPH.
„Současná úprava je reakcí na vývoj trhu s energiemi. Je nutné si uvědomit, že velkoobchodní ceny elektřiny narostly během tohoto roku o více než 70 procent,“ uvedl místopředseda představenstva E.ON Jan Zápotočný.
Další rána pro peněženky domácností. Pražská plynárenská od příštího roku zvýší ceny plynu o 8,7 procenta a elektřiny v průměru o 8,6 procenta. Někteří zákazníci si tak měsíčně připlatí desítky až nižší stovky korun. Zdražování se týká odběratelů se standardním ceníkem bez fixace. Ceny postupně zvyšují také další velcí dodavatelé energií.
Pražská plynárenská zdraží. A není sama
Money
Další rána pro peněženky domácností. Pražská plynárenská od příštího roku zvýší ceny plynu o 8,7 procenta a elektřiny v průměru o 8,6 procenta. Někteří zákazníci si tak měsíčně připlatí desítky až nižší stovky korun. Zdražování se týká odběratelů se standardním ceníkem bez fixace. Ceny postupně zvyšují také další velcí dodavatelé energií.
Domácnost si připlatí kolem 1800 korun ročně
U běžné domácnosti s roční spotřebou 2,2 MWh v sazbě D02d znamená změna zvýšení celkové roční platby přibližně o 1800 korun včetně DPH. Měsíční zálohy tak mohou vzrůst zhruba o 150 až 200 korun podle konkrétní spotřeby.
E.ON zároveň doporučuje zákazníkům, kteří chtějí mít náklady předvídatelnější, využívat fixované produkty. Podle společnosti představuje fixace nejjednodušší způsob, jak se chránit před dalšími výkyvy na energetických trzích.
Zdražují i další dodavatelé
E.ON není jediný, kdo od příštího roku ceny zvyšuje. ČEZ už oznámil zdražení silové elektřiny bez fixace u sazby D02d o 3,5 procenta na 3462 korun za MWh bez DPH. O jednotky procent zvýší také cenu plynu.
Zdražovat bude i innogy, která zvýší cenu elektřiny na 3650 korun za MWh bez DPH a o nižší stovky korun zdraží také plyn. Vyšší ceny elektřiny a plynu na příští rok oznámila rovněž Pražská plynárenská, kde má zdražení pro domácnosti znamenat desítky až nižší stovky korun měsíčně.
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Ceny zvedají dodavatelé už během letošního roku
V řádu stovek korun za megawatthodinu letos zdražily své fixované produkty také Pražská energetika, MND, Pražská plynárenská, ČEZ, innogy, E.ON nebo Centropol. Někteří dodavatelé přistoupili ke zdražení i opakovaně.
Důvodem je napjatá situace na energetickém trhu. Velkoobchodní ceny letos prudce rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě a omezení dodávek plynu. Cena plynu se nyní pohybuje kolem 90 eur za MWh, zatímco na začátku roku byla zhruba na 30 eurech. Na konci října se navíc krátce dostala až na 100 eur za MWh.
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