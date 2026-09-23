Levnější energie nevydržely dlouho. E.ON a Pražská plynárenská znovu zdražují
Levnější fixace vydržely jen chvíli. E.ON i Pražská plynárenská v posledních dnech zvýšily ceny některých tarifů elektřiny a plynu, místy o stovky korun za megawatthodinu. Firmy reagují na růst velkoobchodních cen po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Zdražení se ale týká nových zákazníků a nově uzavíraných fixací, lidem se stávajícími smlouvami se ceny nemění.
Energetické společnosti E.ON a Pražská plynárenská upravily ceníky fixovaných produktů elektřiny a plynu směrem nahoru. Většinou jde o zdražení v řádu nižších stovek korun za megawatthodinu. E.ON změnil fixované ceníky minulý týden. Od 16. září zvýšil ceny elektřiny se závazkem na dva nebo tři roky v průměru zhruba o 200 korun za spotřebovanou megawatthodinu. U fixovaných tarifů plynu vzrostly ceny podle konkrétní nabídky o 60 až 163 korun za MWh.
E.ON otočil po letním zlevnění
Ještě na konci léta přitom E.ON některé dlouhodobé tarify zlevňoval, a to o několik stovek korun za megawatthodinu. Nyní společnost vysvětluje obrat vývojem na velkoobchodním trhu.
„O nabídku byl velký zájem a mnoho domácností si díky ní zafixovalo ceny na několik let za velmi dobrých podmínek. Od té doby však došlo k výraznému růstu velkoobchodních cen elektřiny a plynu, což ovlivnilo i podmínky, za kterých lze připravovat nové nabídky pro nově příchozí zákazníky,“ uvedl mluvčí E.ON Roman Šperňák.
Podle něj se aktuální zvýšení cen týká pouze nově příchozích zákazníků. Pro stávající klienty se nyní nic nemění.
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Pražská plynárenská zdražila elektřinu až o 600 korun
Citelnější pohyb je vidět u některých tarifů Pražské plynárenské. Ta od úterý zvýšila ceny fixované elektřiny i plynu.
U nejběžnější sazby elektřiny D02d zdražila jednoletá fixace o 600 korun za MWh, dvouletá o 550 korun. U plynu vzrostla cena dvouletých a tříletých fixací zhruba o 100 korun za MWh, jednoletá fixace podražila o 50 korun.
„Upravujeme ceny pouze u nových fixací, tzn. pro stávající zákazníky, v rámci již uzavřených smluv, žádné zvýšení cen aktuálně nepřipravujeme,“ uvedl mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek.
Podle něj budou nové fixace i po zdražení patřit mezi cenově výhodnější nabídky na trhu. Důvodem změn je podle firmy růst velkoobchodních cen.
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Zdražují i další dodavatelé
E.ON ani Pražská plynárenská nejsou jediné firmy, které v posledních měsících ceníky upravovaly směrem vzhůru. Fixované produkty zdražovaly také innogy, MND, Pražská energetika nebo ČEZ.
Většinou šlo o zvýšení v řádu nižších stovek korun za MWh. Dodavatelé reagují na vývoj velkoobchodních cen, které po eskalaci konfliktu na Blízkém východě výrazně vzrostly.
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Dražší plyn tlačí nahoru i cenu elektřiny
Růst cen plynu se přelévá také do elektřiny. Plynové elektrárny totiž v evropském energetickém systému často fungují jako takzvaný závěrný zdroj, tedy zdroj, který v daném okamžiku pomáhá určovat výslednou cenu elektřiny na trhu.
Když proto zdraží plyn, může se růst nákladů postupně propsat i do cen elektřiny. Právě tento mechanismus je jedním z důvodů, proč dodavatelé v posledních týdnech přepisují ceníky nových fixací.
Pro domácnosti se stávajícími fixovanými smlouvami se nic bezprostředně nemění. Kdo ale právě nyní hledá novou smlouvu nebo mu fixace končí, může narazit na méně výhodné nabídky než ještě před několika týdny.
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