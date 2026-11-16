Pražská plynárenská zdraží. A není sama
Další rána pro peněženky domácností. Pražská plynárenská od příštího roku zvýší ceny plynu o 8,7 procenta a elektřiny v průměru o 8,6 procenta. Někteří zákazníci si tak měsíčně připlatí desítky až nižší stovky korun. Zdražování se týká odběratelů se standardním ceníkem bez fixace. Ceny postupně zvyšují také další velcí dodavatelé energií.
Společnost Pražská plynárenská v příštím roce zdraží energie zákazníkům se standardním ceníkem bez dlouhodobého závazku. Prodejní cena plynu stoupne oproti letošku o 8,7 procenta, elektřina zdraží v průměru o 8,6 procenta. Průměrná domácnost si tak podle společnosti připlatí desítky až nižší stovky korun měsíčně. Růst cen se týká části zákazníků, odběratelů s fixací se nedotkne. Informovala o tom Pražská plynárenská, kterou vlastní hlavní město Praha. Energie postupně zdražují i další dodavatelé.
Plyn zdraží o 8,7 procenta. Kolik si připlatí domácnosti?
Pražská plynárenská dodává plyn do celkem 348 tisíc odběrných míst, elektřinu pak do zhruba 107 tisíc míst. Zdražování se v tomto případě týká základního ceníku Standard, tedy produktu bez dlouhodobého závazku. Zvýšení cen je podle společnosti důsledkem dlouhodobě nepříznivého cenového vývoje na globálních velkoobchodních trzích.
Plyn podle základního ceníku využívají převážně zákazníci s menší spotřebou. Pro domácnost, která využívá zemní plyn na vaření v bytě s ročním odběrem 0,4 megawatthodiny (MWh), to bude znamenat nárůst měsíčních nákladů přibližně o 21 korun. Domácnost, která využívá zemní plyn na vaření a ohřev vody v bytě s ročním odběrem čtyři MWh, si pak připlatí zhruba 72 korun měsíčně.
Energetický trh možná stojí před obratem. Po období zlevňování přichází innogy s oznámením, že od ledna zvýší ceny elektřiny a plynu zákazníkům bez fixace. Rodina s roční spotřebou 20 megawatthodin plynu zaplatí o 6680 korun více. Podle ekonoma Lukáše Kovandy je to jasný signál: vyplatí se porovnat současné nabídky a fixovat cenu dřív, než podobný krok oznámí další dodavatelé.
Lukáš Kovanda: Fixujte, dokud je čas. Zdražení innogy může být teprve začátek
Názory
Energetický trh možná stojí před obratem. Po období zlevňování přichází innogy s oznámením, že od ledna zvýší ceny elektřiny a plynu zákazníkům bez fixace. Rodina s roční spotřebou 20 megawatthodin plynu zaplatí o 6680 korun více. Podle ekonoma Lukáše Kovandy je to jasný signál: vyplatí se porovnat současné nabídky a fixovat cenu dřív, než podobný krok oznámí další dodavatelé.
V případě elektřiny se zdražení podle společnosti dotkne méně než poloviny z celkového počtu jejích odběratelů. Typická domácnost s distribuční sazbou D02d a spotřebou 2,5 MWh si tak příští rok připlatí přibližně 126 korun měsíčně.
Zdražuje i ČEZ a innogy
Ceny energií postupně zvyšují i další dodavatelé. Zvýšení cen zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou s účinností od začátku příštího roku nedávno ohlásily také společnosti ČEZ a innogy. O stovky korun za MWh už během letošního roku zvýšily ceny svých fixovaných produktů také například společnosti E.ON, Pražská energetika, MND, Pražská plynárenská, ČEZ, innogy či Centropol. Některé z nich tak učinily během roku opakovaně.
Růst cen je důsledkem napjaté situace na trhu. Velkoobchodní ceny energií letos prudce rostou v důsledku konfliktu na Blízkém východě a s ním spojených omezení dodávek plynu. V současnosti se cena MWh plynu na velkoobchodním trhu pohybuje okolo 90 eur (asi 2 197 korun), v závěru října se ovšem poprvé od prosince 2022 krátce dostala i na úroveň 100 eur (asi 2 435 korun podle tehdejšího kurzu). Na začátku roku se přitom cena pohybovala kolem 30 eur (zhruba 725 korun podle tehdejšího kurzu) za MWh.
Zdražování energií v Česku se stále výrazněji přelévá také na trh s palivovým dřevem, peletami a briketami. Jejich ceny letos vzrostly zhruba o pětinu, v některých případech i více. Nejvýraznější cenové tlaky se týkají suchého tvrdého dřeva, jehož nabídka je omezenější. Domácnosti, které v minulosti investovaly do vytápění dřevem jako levnější alternativy plynu či elektřiny, tak nyní zjišťují, že ani tento způsob vytápění není vůči energetickým otřesům imunní.
Energetická krize zdražuje vytápění i těm, kteří se chtěli drahému plynu vyhnout
Názory
Zdražování energií v Česku se stále výrazněji přelévá také na trh s palivovým dřevem, peletami a briketami. Jejich ceny letos vzrostly zhruba o pětinu, v některých případech i více. Nejvýraznější cenové tlaky se týkají suchého tvrdého dřeva, jehož nabídka je omezenější. Domácnosti, které v minulosti investovaly do vytápění dřevem jako levnější alternativy plynu či elektřiny, tak nyní zjišťují, že ani tento způsob vytápění není vůči energetickým otřesům imunní.
Češi slevám nevěří, ale odolat jim nedokážou. Během letošního Black Friday by měli na internetu utratit rekordních 9,2 miliardy korun, přestože jen 36 procent z nich věří, že zlevněné zboží je skutečně levnější než obvykle. A jejich skepse není bezdůvodná. Česká obchodní inspekce loni při kontrolách slev zjistila porušení předpisů ve více než polovině případů.
Lukáš Kovanda: Rekordní Black Friday. Češi slevám nevěří, ale nakupují
Názory
Češi slevám nevěří, ale odolat jim nedokážou. Během letošního Black Friday by měli na internetu utratit rekordních 9,2 miliardy korun, přestože jen 36 procent z nich věří, že zlevněné zboží je skutečně levnější než obvykle. A jejich skepse není bezdůvodná. Česká obchodní inspekce loni při kontrolách slev zjistila porušení předpisů ve více než polovině případů.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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