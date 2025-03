Expanze činských aut v Evropě dostane pod tlak i českou Škodu Auto

Zájem čínských značek o Evropu a Českou republiku je dán jejich nadprodukcí v Asii i restriktivními opatřeními v USA.

Vstup čínských značek na český trh v letošním roce zesílí. Své prodejní sítě v Česku ještě v prvním pololetí chystají zprovoznit velké značky jako je BAIC nebo BYD a své vozy již začala nabízet Cherry. V Česku již působí MG a DongFeng. Zájem čínských značek o Evropu a ČR je dán jejich nadprodukcí v Asii i restriktivními opatřeními v USA. Vyplývá to z informací expertů a prodejců.

„Čínská nadprodukce hledá uplatnění kdekoliv ve světě. Oproti USA (100 procent) má EU velmi nízká cla na čínský import a máme tu atraktivní vysoké ceny. Proto bude pokračovat vstup čínských značek a výstavba výrobních kapacit v EU,“ řekl expert na automobilový průmysl z EY Petr Knap.

V tomto týdnu oznámila automobilka Cherry zahájení prodeje svých značek Omoda a Jaecoo. Cherry zastupuje společností Grand Automotive Central Europe, stejně jako je tomu v tuzemsku u značky Nissan.

Před zahájením prodeje je i BAIC-Beijing, jehož import má podle webu AUTOmakers zajišťovat polská BEMO Group. Pražské zastoupení BEMO vede bývalý šéf importu Fordu Jan Laube.

Příští týden má uvést své vozy na trh další čínský gigant BYD. Slibuje uvedení modelů Sealion nebo Seal. BYD nedávno oznámila, že chce letos zdvojnásobit zahraniční prodej. V Evropě již buduje továrnu v Maďarsku, která začne fungovat na podzim, a další spustí příští rok v Turecku. V čele českého a slovenského zastoupení BYD stojí bývalý vysoký nadregionální manažer americké značky Harley-Davidson Martin Heřmanský.

Na českém trhu je již přes rok aktivní značka DongFeng a zejména MG, která se stala nejprodávanější čínskou značkou na českém trhu. Výrazné nárůsty loni v tuzemsku zaznamenaly i v Číně vyráběné vozy Tesla.

Škodovka se poohlíží i jinde

Zájem o evropský i český trh mohou prohloubit vysoká cla a další restrikce pro dovoz čínských aut do USA. „Škodu Auto nepřímo ovlivní i zákaz prodeje čínských vozů v USA, protože to povede k ještě většímu zaměření čínských výrobců na evropský trh,“ uvedl vedoucí komunikace Škody Tomáš Kotera. Škoda, pro kterou je evropský trh klíčový, se nicméně rovněž snaží hledat nové odbytiště. Tento týden její partner TC Group otevřel ve Vietnamu montážní závod na modely Kushaq a Karoq dovážené v dílech z Indie. Škoda Vietnam považuje za východisko pro vstup do rychle rostoucí jihovýchodní Číny.

Češi si v loňském roce pořídili 7675 aut vyrobených v Číně, o rok dříve to bylo 3516 vozů. Auta čínské provenience tak tvořila 3,3 procenta tuzemského trhu nových osobních vozů.

Zaváděná americká cla 25 procent na dovoz aut do USA mohou mít vedle ztrát zejména pro prémiové evropské značky, jako je BMW či Mercedes, podle Knapa i další dopad v podobě přesunu výroby a vývoje z Evropy do USA. „V oblasti cel bude klíčová odpověď EU, do jaké míry a v jakých oblastech se prohloubí obchodní válka, na které typicky ztrácejí obě strany konfliktu,“ podotkl Knap.

Nová značka na českém trhu. Čínská auta smontovaná v Itálii se prodávají v Brně, cena překvapí Zprávy z firem Automobilka DR Automobiles, která pochází z Itálie kde montuje čínské vozy, oficiálně vstoupila na český trh. Značka se zaměřuje na cenově dostupné modely s bohatou výbavou. DR Automobiles je známá zejména kombinací atraktivního designu, moderních technologií a příznivé cenové politiky. Michal Nosek Přečíst článek

Do Česka míří další čínská automobilka. BYD uvede svou značku na apríla Zprávy z firem Dovoz aut z Číny do České republiky se loni více než zdvojnásobil. Vozy čínské provenience tvořily 3,3 procenta tuzemského trhu nových osobních vozů. nst Přečíst článek