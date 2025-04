Jak se buduje úspěšný tým prémiového bankovnictví. Diverzita jako příležitost

Vede 45 lidí, má 25 let praxe a ví, že upřímnost není póza. Své týmy nestaví podle učebnicové šablony, ale podle toho, co funguje. Proč je podle Jiřího Tvrdoně z Erste Premier důležitá různorodost a jaké kariérní příležitosti banka nabízí?

Diverzita, nejen ta generační, má velký přínos ve sdílení perspektiv. „Mladší kolegové přicházejí s novým pohledem a často i s novými otázkami. Věta takhle jsme to dělali vždy pro ně není argument a já souhlasím. Nikdo nechce stát na místě,“ vysvětluje Jiří Tvrdoň. „Zkušení bankéři zase sdílejí know-how, na kterém léta makali. A je to právě kombinace různorodých přístupů a postojů, která vytváří silný tým a silné týmy vytváří silné výsledky.”

V Erste Premier proto nacházejí uplatnění zkušení lidé ve všech fázích své profesní dráhy. Mentoringové programy, 42 dní volna a flexibilní pracovní doba včetně home office umožňují bankéřům skloubit kariérní rozvoj s osobním životem. „Nechceme, aby bankéři byli každý den od devíti do pěti v kanceláři. Od toho se neodvíjí, jestli dělají svou práci dobře, což je pro nás to hlavní. Dávám jim proto prostor nastavit si věci po svém,“ doplňuje.

Dělat věci naplno

Přístup, který staví na rozmanitosti a propojuje lidi v odlišných životních etapách, s různými osobnostmi, profesními zkušenostmi a životními příběhy, není jen fráze – prostě funguje. Bankéři si neustále rozšiřují kompetence i znalosti a dokážou lépe porozumět potřebám klientů, s nimiž budují byznysové, ale i osobní vazby. „Do týmu hledáme lidi s vlastním názorem, kteří chtějí dělat věci naplno. Nezáleží na tom, co mají v občance, důležité je mít vnitřní motor, přemýšlet o věcech jinak, chtít růst a posouvat se spolu s bankou,“ říká Jiří Tvrdoň. „Nejhorší je, když se všichni v týmu tváří, že mají stejný názor – to už by místo nás rovnou mohly pracovat algoritmy. Nejlepší tým složíte právě z lidí, kteří se doplňují a mají si co předat, ale je to samozřejmě výzva i pro nás manažery.“

Na druhé straně tato práce není pro každého. „Co si budeme říkat, prémiové bankovnictví není pro všechny a je to dobře. Je pro lidi, kteří mají rozhled, chtějí se posouvat a baví je to,“ doplňuje Jiří Tvrdoň. „Moji bankéři nad věcmi přemýšlí a jsou profesionálové za každé situace. Už při pohovoru se proto zaměřuju na otázky, proč chce člověk tuhle práci dělat, jaké má hodnoty a osobní nastavení.“

Erste Premier stále roste, rozšiřuje týmy a nabízí skvělou kariérní příležitost pro profesionály z finančního světa, kteří se chtějí posunout – kariérně, odborně, finančně a lidsky, a to i díky práci s inspirativními klienty a kolegy. „Rosteme a máme co nabídnout – od benefitů přes super kolegy až po digitální nástroje, které usnadňují práci a umožňují pracovat odkudkoliv. Těším se na nové tváře v Erste Premier centrech,“ zakončuje manažer.

