Desetitisíce zaměstnanců Boeingu jde do stávky. Kvůli mzdám

Zaměstnanci závodů výrobce letadel Boeing na západním pobřeží USA odmítli kolektivní smlouvu o zvýšení mezd, když 96 procent z nich hlasovalo pro vstup do stávky. Ta začne o půlnoci místního času, tj. dnes v 09:00 SELČ. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na odborovou organizaci IAM 751, která zastupuje více než 33 tisíc zaměstnanců firmy. Podle Reuters půjde o první stávku pracovníků Boeingu od roku 2008.

Reklama

Stávka se uskuteční jen několik týdnů poté, co byl novým generálním ředitelem jmenován Kelly Ortberg. Jeho úkolem je obnovit důvěru ve výrobce letadel po lednovém incidentu, kdy se jednomu ze strojů 737 MAX za letu odtrhla část trupu v místě, kde je možnost mít další nouzový východ.

Zemětřesení v Boeingu. Po problémech letadel končí generální ředitel i další manažeři Zprávy z firem Série skandálů v americké strojírenské společnosti Boeing vyvolala personální otřesy. Do konce roku z funkce odstoupí generální ředitel David Calhoun, výměna čeká i další manažery. Rozhodnutí je součástí rozsáhlých změn, k nimž výrobce letadel přistoupil po lednovém incidentu, kdy se jednomu z letadel 737 MAX za letu odtrhl panel, jenž v trupu zaslepuje otvor pro další nouzový východ. ČTK Přečíst článek

Podle složitých pravidel stanovených odborovým svazem strojírenských a leteckých dělníků IAM musely pro zahájení stávky a odmítnutí smlouvy hlasovat nejméně dvě třetiny pracovníků organizovaných v odborech. Pro stávku hlasovalo 96 procent zaměstnanců a pro odmítnutí dohody 94,6 procenta.

Délka trvání stávky není jasná. Hlavní vyjednavač odborů Jon Holden novinářům řekl, že se chce co nejrychleji vrátit k jednacímu stolu.

Reklama

Dlouhá stávka by zatížila nejen hospodaření Boeingu, ale i leteckých společností, které si objednaly letadla Boeing, a dodavatelů dílů pro výrobu. Podle odhadu společnosti TD Cowen by stávka trvající zhruba 50 dní mohla Boeing připravit o tři až 3,5 miliardy dolarů (68 až 79,3 miliardy korun). Poslední stávka zaměstnanců Boeingu v roce 2008 uzavřela závody na 52 dní a snížila denní tržby o zhruba 100 milionů dolarů.

Návrh nejnovější dohoda zahrnoval zvýšení mezd o 25 procent a bonus 3000 dolarů při podpisu. Obsahoval také například vyšší příspěvky zaměstnavatele na penzi a zdravotní pojištění nebo garanci, že případný nový komerční model se bude vyrábět v oblasti Seattlu, pokud bude program zahájen v příštích čtyřech letech od podpisu dohody. IAM v neděli doporučil svým členům, aby dohodu přijali. Řadě zaměstnanců se však nelíbila, protože požadovali zvýšení mezd o 40 procent a přišli by o roční bonus.

Jednání o nové dohodě bylo prvním takto rozsáhlým kolektivním vyjednáváním po 16 letech. U současného kontraktu z roku 2008 zaměstnanci sdružení v odborech dvakrát schválili jeho prodloužení. Naposledy byla smlouva prodloužena v roce 2016, a to na osm let.

Boeing: Čína bude už za 20 let největším trhem letecké dopravy na světě Zprávy z firem Čína bude v příštích dvaceti letech potřebovat 8830 dopravních letadel a do roku 2043 se její letecká flotila proti současnosti více než zdvojnásobí. ČTK Přečíst článek

Z Londýna do New Yorku pod čtyři hodiny? Američané pracují na nástupci legendárního Concorde Zprávy z firem Dočkáme se návratu nadzvukové osobní opravy? Po delší době se v leteckém světě objevil výrobce, který to evidentně myslí vážně. Proč se ale největší značky nadzvukové technologii u dopravních letadel vyhýbají? Karel Pučelík Přečíst článek

Boeing kývnul na přiznání viny v případě nehod letadel 737 MAX. Zaplatí miliardy Zprávy z firem Americký výrobce letadel Boeing přistoupil na mimosoudní uznání viny v případě dvou smrtelných nehod letadel 737 MAX v letech 2018 a 2019. V rámci dohody Boeing zaplatí pokutu ve výši 243,6 milionu dolarů, tedy 5,6 miliardy korun. Firma se také zavázala k investicím do programů bezpečnosti a kontroly kvality. Smlouvu musí ještě schválit soud. ČTK Přečíst článek